Sanidad descarta un Estatuto Marco propio para médicos tras la reunión con CESM y SMA

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha comunicado al Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y al Sindicato Médico Andaluz (SMA) que no contempla la creación de un Estatuto Marco propio para médicos, al considerar que "fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales sanitarios".

Así lo ha transmitido el Ministerio al Comité de Huelga durante el encuentro de este jueves para abordar el nuevo Estatuto Marco, recordando a los sindicatos que ha atendido todas las demandas dentro de sus competencias.

"Sanidad reitera la imposibilidad de incluir en la negociación materias que son de competencia autonómica, que invalidarían el texto por inconstitucional", han señalado fuentes del Ministerio.

Por otra parte, el Ministerio ha convocado el próximo lunes a los sindicatos del Ámbito de negociación, órgano habilitado para el diálogo social, con el ánimo de llegar a un acuerdo positivo para todos los profesionales sanitarios.

REUNIÓN CON EL COMITÉ EL 17 DE DICIEMBRE

Tras la reunión, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha asegurado que el Ministerio se ha comprometido a negociar de manera "más específica" seis puntos clave del nuevo Estatuto Marco, entre ellos la elaboración de un texto y un Ámbito de Negociación propios, para lo que se han emplazado a una nueva reunión el 17 de diciembre.

En el nuevo encuentro, acordado el 17 de diciembre, también se abordarán puntos como una clasificación profesional adecuada; la jornada laboral médica; la declaración de Medicina como profesión de riesgo; la movilidad forzosa, y la exclusividad.

Más allá de estas cuestiones no se ha adquirido ningún compromiso adicional, por lo que CESM y SMA recuerdan que el conflicto "sigue abierto" y que continuarán las movilizaciones, puesto que el Ministerio no retira su propuesta actual. En este sentido, ambas organizaciones insisten en que sus reivindicaciones siguen intactas, aunque valoran positivamente que se haya desbloqueado una negociación que "parecía estancada" tras el último encuentro y agradecen la voluntad de ambas partes por la búsqueda de un acuerdo.

El Comité de Huelga considera, en esta tercera jornada de paro nacional, que el "elevado seguimiento" del conflicto ha sido el responsable de que el Ministerio haya reconsiderado su posición, retirando el ultimátum planteado en el último encuentro, lo que "demuestra la importancia de la unión de la profesión en contra del borrador de Estatuto Marco de Sanidad".