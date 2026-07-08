Foto de familia del acto institucional sobre el Plan Profarma. - DAVID LOPEZ VILLALTA

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado que el Plan Profarma tiene "beneficios" en el ámbito de investigación y desarrollo (I+D), en el ámbito de desarrollo industrial y, "sobre todo", para el usuario final, que consigue una "mayor accesibilidad" a los medicamentos.

Así lo ha destacado este miércoles en su intervención en el acto 'Plan Profarma 2025-2026', que el Ministerio de Industria y Turismo ha celebrado para poner en valor una iniciativa con más de 30 años de trayectoria que busca reconocer e impulsar la excelencia de las empresas farmacéuticas que desarrollan su actividad en España.

"Profarma una de las cosas que consigue es generar los elementos de condicionalidad e incentivos suficientes como para que podamos avanzar en intentar que el modelo de innovación biomédica esté lo más guiado posible por la demanda (...) y no tanto por la oferta", ha destacado Javier Padilla.

A su juicio, el beneficio para el sistema y para los pacientes no se produce solo en la parte final de la cadena. "No es solamente una responsabilidad de quienes estamos en la parte de acceso y sostenibilidad", ha apuntado para concretar que también hay que generar incentivos al inicio de la cadena, en investigación, lo que permite el acceso a medicamentos a través de ensayos clínicos, y en producción, lo que protege frente a posibles problemas en las cadenas de suministro, mejora la autonomía y la disponibilidad de los tratamientos para los pacientes.

Asimismo, ha resaltado que el Plan Profarma es "el hijo que mejor representa lo que es la Estrategia de la Industria Farmacéutica" 2024-2028, ya que supone "la integración de los diferentes ámbitos del Gobierno implicados" en ella, según ha asegurado en alusión a los ministerios de Industria, Ciencia y Sanidad.

TRABAJO TRANSVERSAL

Precisamente, los secretarios de Estado de Industria, Jordi García, y Ciencia e Innovación, Juan Cruz, también han participado en esta jornada, con el objetivo de poner de relieve el trabajo transversal entre los tres departamentos, trasladar su visión del Plan Profarma y apuntar los retos en los que se debe trabajar de cara a la siguiente convocatoria.

Jordi García se ha referido al Plan Profarma como el "cuadro de mando" en el abordaje "estratégico e integral" que persigue la Estrategia de la Industria Farmacéutica. En su última edición, 2025-2026, ha señalado que el plan ya incorpora respuestas a tres "riesgos", como son el riesgo de revolución tecnológica y que España quede fuera de la misma; el riesgo de suministro; y el riesgo de ser eficaces y útiles en términos de salud.

"Creo que entre todos vamos acertando el camino conjunto de abordaje integral de los retos del sector. No estamos mal, estamos jugando bien la partida, hay que acabarla y también hay que empezar a trabajar para los próximos cuatro años", ha señalado.

Por su parte, Juan Cruz ha destacado que la "transformación" vivida en los últimos años ha hecho que España "ya no sea solo un país al que venir a hacer un ensayo clínico, sino que se ha convertido en un nodo" de desarrollo clínico "completo". Aun así, ha subrayado que se debe seguir trabajando para "pasar del ensayo puntual a un ensayo que implique incorporar valor añadido en toda la cadena de valor".

"A mí me gustaria que el medicamento se descubriera aquí. Estamos haciendo cosas, pero se necesita más", ha añadido para pedir aumentar la capacidad de los centros de innovación existentes y conseguir una colaboración "estable" con los institutos de investigación biomédica. "El final es que las industrias no vean a nuestro país como un socio clínico, sino como un socio científico-clínico", ha concluido.

VISIÓN DE LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS

Tras ello, ha tenido lugar una mesa redonda, titulada 'Profarma: Colaboración público-privada para el futuro del medicamento', con representantes de distintas compañías farmacéuticas, que han profundizado en lo que les aporta este plan, así como en los aspectos a mejorar.

El director de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Grifols, César Rubio, ha destacado que Profarma, aunque "no decide que una inversión de 160 millones se realice en España", sí "es un elemento más dentro de la política industrial" que permite a las empresas seguir fortaleciendo el tejido industrial en España.

Para mejorar el plan, ha enumerado algunos elementos clave, como la agilidad, la flexibilidad o la competitividad. Asimismo, ha pedido que se tengan en cuenta las características propias de los medicamentos considerados como "críticos", ya que, a su juicio, la regulación es, a veces, "demasiado rígida".

Por su parte, la directora general de Faes Farma, Esther Mosquera, ha afirmado que, para su compañía, Profarma y la Estrategia de la Indsutria Farmacéutica tienen un peso "muy importante" porque permitirán construir un futuro en el que España sea "un 'player' muy importante" en la industria farmacéutica europea.

En esta misma línea, la presidenta de MSD España, Ana Argelich, ha asegurado que España podría convertirse en "el 'hub' de ensayos clínicos a nivel europeo" y diferenciarse. Entre los aspectos a mejorar, ha comentado que las empresas necesitan mayor seguridad juridica para invertir y que esa inversión se traslade en el acceso.

La directora general de BMS España y Portugal, Sandra Orta, ha querido advertir sobre el desplazamiento de los ensayos clínicos a otras regiones, principalmente a Asia, por los incentivos que ofrece. En este sentido, ha llamado a no dar por garantizado que la investigación va a permanecer en España y en Europa, y empezar a actuar en consecuencia.

La responsable de Asuntos Públicos de Normon, Alicia Rebollo, se ha centrado en el papel del medicamento genérico como "palanca de eficiencia" en el Sistema Nacional de Salud y ha insistido en el papel de la colaboración con la Administración para promover inversiones que permitan garantizar la accesibilidad de los medicamentos.

"MODELO DE LA EUROPA QUE QUEREMOS"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha clausurado el acto poniendo en valor el papel del sector farmacéutico en el conjunto del ámbito industrial. "Sois modelo de la Europa que queremos, de la Europa en la que España quiere hacer una gran contribución. Y tenemos la capacidad de hacer la gran contribución", ha afirmado.

Hereu ha subrayado que le gustaría que toda la industria fuera como la farmacéutica, ya que esta es "ejemplo" de un modelo "que vale mucho la pena". En este sentido, ha detallado varios rasgos destacables del sector, como los 1.775 millones invertidos en I+D, un 40 por ciento más en un lustro; las 180 plantas de producción que tiene en el país; o los 56.000 empleos directos y 270.000 indirectos que genera.

De este modo, el ministro ha trasladado el reconocimiento del Gobierno a la industria farmacéutica y, en este marco, ha apuntado que el Plan Profarma es una forma de reconocer, calificar y clasificar a las compañías. Aunque ha asegurado que todas las farmacéuticas son "excelentes", ha puntualizado que se debe "graduar" y, en este sentido, ha puesto en valor a las 43 empresas que han sido reconocidas en Profarma 2025.

Estas 43 compañías podrán beneficiarse de reducciones en sus aportaciones al Sistema Nacional de Salud (SNS) por su excelencia industrial, económica y su apuesta por actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Hereu ha animado a todas las farmacéuticas a "proseguir este camino de excelencia permanente".