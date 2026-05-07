Sanidad destaca la implantación del 'código shock' para abordar la insuficiencia cardíaca

La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto del 40º aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). La Ley General de Sanidad (LGS) es la norma fundamental que articula el Sistema Nacional - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que su departamento está impulsando protocolos específicos -conocidos como 'código shock'- para garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante el shock cardiogénico en todo el país.

Durante una jornada con motivo del Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, García ha recordado que más de 770.000 personas padecen esta enfermedad en España y que provoca cerca de 20.000 muertes al año. En este contexto, ha destacado que el Gobierno trabaja desde hace tiempo junto a las comunidades autónomas en el desarrollo de una estrategia nacional de salud cardiovascular.

Tras ello, ha subrayado que el objetivo de Sanidad es mejorar la detección temprana de la insuficiencia cardíaca y facilitar que cualquier profesional sanitario, independientemente de dónde ejerza, disponga de las herramientas y la formación necesarias para diagnosticarla a tiempo.

Asimismo, ha destacado la necesidad de reforzar la coordinación entre niveles asistenciales. "La insuficiencia cardíaca no se puede abordar desde compartimentos estancos. Necesita un abordaje bien conectado entre la Atención Primaria, el hospital y los diferentes niveles asistentes. Estamos trabajando para mejorar circuitos, evitar descompensaciones y evitar ingresos prevenibles", ha apuntado durante la jornada organizada por Servimedia.

"Este enfoque, que combina prevención, diagnóstico precoz, continuidad asistencial y capacidad de respuesta está siendo una referencia en Europa", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que todavía quedan retos pendientes, como reducir las hospitalizaciones evitables, mejorar los tratamientos, garantizar que la innovación llegue en condiciones de equidad y reforzar la Atención Primaria.

"No nos podemos olvidar que en el centro de todo está el paciente. La insuficiencia cardíaca también se aborda con acompañamiento, con información y apoyo a pacientes. Así que en el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, renovamos ese compromiso, sigamos trabajando para llegar antes, para cuidar mejor y para que vivamos mejor", ha finalizado.