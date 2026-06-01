Sanidad y Educación lanzan la Red Española de Escuelas Promotoras de Salud que cuenta ya con siete CCAA

Archivo - Ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz - B THEVENIN/ MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación han presentado la Red Española de Escuelas Promotoras de Salud que cuentan con siete CCAA - Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Navarra y Murcia-, cuyo modelo se basa en una perspectiva integral que va más allá de la educación para la salud.

Estas redes reúnen actualmente a aproximadamente a 1.500 centros educativos, aunque se espera que aumente próximamente en otras comunidades autónomas que se encuentran en proceso de reactivación, desarrollo o constitución de sus redes autonómicas.

Esta iniciativa ha sido presentada este lunes la 'III Jornada de Escuelas Promotoras de Salud: construyendo red y comunidad', un encuentro en el que han participado representantes de administraciones autonómicas y de otros ministerios, profesionales del ámbito educativo y sanitario, y organismos internacionales. La jornada ha tenido como objetivo principal favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

"Asumimos ambos ministerios hoy el compromiso renovado de mantener nuestra obligada coordinación, nuestra responsable coordinación para facilitar que la red de escuelas promotoras de salud sea cada vez más fuerte, más sólida, más ejemplificada", ha señalado el secretario de Estado de Educación Abelardo de la Rosa Díaz, en la presentación de la Red nacional.

Así, ha defendido que la escuela debe educar "para la vida" y que eso implica situar la salud, el bienestar y la felicidad del alumnado al mismo nivel que las competencias básicas como la lectura, las matemáticas o lo digital. Además, ha alertado del aumento de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia, de la obesidad infantil y de las conductas adictivas y de riesgo.

"El modelo de Escuela Promotora de la Salud no es un añadido a un currículo, no es una cosa más, sino es un elemento para nosotros estructural de equidad en salud y de equidad en el bienestar de los niños y niñas", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha defendido que permiten que cualquier niño crezca en un entorno saludable, independientemente de su renta u origen.

"La salud se construye desde todos los espacios sociales y desde todos los espacios civiles que podamos", y, en este contexto, ha señalado que las Escuelas Promotoras de Salud "son una pieza central" del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, ya que "son el espacio donde podemos actuar sobre el entorno educativo, no sobre los individuos" y "la herramienta que nos permite llegar a toda la infancia, sin filtros de renta ni de origen".

VA MÁS ALLÁ DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

La mayoría de las Escuelas Promotoras de Salud son centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil, primaria y secundaria, aunque algunas redes incluyen también bachillerato, ciclos formativos de grado básico y grado medio, educación especial y educación de personas adultas.

El modelo se basa en una perspectiva integral que va más allá de la educación para la salud. Los centros incorporan la salud de forma transversal en su planificación y funcionamiento mediante una metodología participativa y un ciclo de acción comunitaria que implica a toda la comunidad educativa y a su entorno social.

Cada centro, partiendo de su realidad y contexto, prioriza y planifica los temas que trabajará durante el curso o en los años siguientes, promoviendo el desarrollo de competencias y cambios en el entorno físico y socioemocional que faciliten que las opciones saludablessean las más accesibles. Y esto mejora tanto la salud como los resultados educativos.

Entre las líneas de actuación propuestas se encuentran la alimentación saludable, la actividad física, el bienestar emocional, la prevención de adicciones, la educación afectivo-sexual, la prevención de lesiones y la sostenibilidad ambiental.

El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte coordinan el Grupo de Trabajo de Escuelas Promotoras de Salud, en el que participan comunidades autónomas, otros ministerios y personas expertas del ámbito académico y técnico. Este grupo impulsa el desarrollo de la Red Española de Escuelas Promotoras de Salud, prevista en el Acuerdo Interministerial vigente hasta 2028, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias, establecer criterios comunes de incorporación y reconocer el trabajo de los centros educativos.

En este marco, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte está desarrollando un sello de calidad alineado con la guía nacional. Además, España forma parte de la red europea de Escuelas Promotoras de Salud, coordinada actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).