Sanidad espera aprobar los reales decretos MIR y de Tabaco y los estatutos de la Agencia de Salud Pública

Archivo - Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que el Ministerio espera aprobar, antes de las elecciones del 29 de noviembre, el real decreto sobre productos derivados del tabaco, los estatutos de la Agencia Estatal de Salud Pública y la reforma de la relación laboral de los residentes en Ciencias de la Salud.

Durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad, organizado por 'El Español', Padilla ha explicado que el adelanto electoral ha obligado a ajustar los plazos de algunos proyectos, aunque ya estaban trabajados y en distintas fases de tramitación, con lo que ve posible su aprobación. Más ajustado, aunque posible, es la aprobación del Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a emergencias sanitarias.

Por contra, Padilla ha señalado que "hay al menos un par de proyectos legislativos" que "da especial pena" que no se hayan podido tramitar, en referencia a la Ley del Medicamento y la de Pacientes, ya que considera que "había los acuerdos suficientes como para poder tramitarse". No obstante, no tiene dudas de que "venga quien venga y esté quien esté en la siguiente legislatura, los cogerá y se tramitarán".

Padilla también ha asegurado que la gestión ejecutiva ordinaria del Ministerio continuará pese a la convocatoria electoral y ha puesto como ejemplo los acuerdos marco para la compra de vacunas contra la Covid-19, que se encuentran en tramitación. En este sentido, ha explicado que España debe comenzar a renovar los acuerdos marco europeos, y que el Ministerio ha propuesto a las comunidades autónomas incorporar la vacuna de la Covid-19 junto con la de la gripe en estos acuerdos.

Además, ha afirmado que Sanidad se va a centrar en acelerar, "digamos a toda velocidad", la ejecución, la implementación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como punto fundamental y también en todo lo que tiene que ver con la acción a nivel europeo dentro del Biotech Act, "en el cual España ha adquirido un protagonismo especial".

DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE GENÉTICA

En cuanto a la regulación oficial de las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio, que están en fase de audiencia pública, ha señalado que la aprobación de una especialidad "requiere acuerdos en la Comisión de Recursos Humanos y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, además de informes de la Comisión Nacional de Especialidades y de Universidades, entre otros trámites".

Por este motivo, no tiene dudas de que continuará su andadura en la siguiente legislatura. Así, ha puesto como ejemplo la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, aprobada durante la actual legislatura, pero cuya tramitación había sido acordada e iniciada por el equipo anterior.

ESTATUTO MARCO

El secretario de Estado ha defendido asimismo el Estatuto Marco y ha lamentado que no haya podido llegar a votarse en el Congreso. "Yo sí que me quedo con las ganas de que se haya podido votar en el Congreso", ha afirmado, al defender las medidas relativas a la reducción de las jornadas laborales, los descansos y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.

"Yo de hecho defiendo con bastante orgullo el Estatuto Marco. Yo llevo 23 años sin que nadie se atreviera a tocar el estatuto de manera muy relevante", ha afirmado Padilla, quien espera que el texto acordado con CCOO, UGT y SATSE establezca "un suelo de negociación" para el próximo Gobierno.