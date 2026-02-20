Sanidad espera llevar un documento con recomendaciones sobre enfermedad renal crónica al próximo CISNS

Archivo - Riñones. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha señalado este viernes que se espera llevar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), previsto para marzo, un documento de recomendaciones para el abordaje de la enfermedad renal crónica (ERC), centrado en la detección precoz desde Atención Primaria (AP) y la derivación de pacientes, que irá seguido de otra iniciativa para potenciar la diálisis en el domicilio.

Así lo ha señalado durante la jornada 'Vivir sin interrupciones: cuando la vida se detiene', que han organizado Pfizer, la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO), la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y la Real Fundación Victoria Eugenia en el Congreso de los Diputados para abordar los retos y avances en hemofilia, una enfermedad rara y crónica que afecta a la coagulación de la sangre.

Aparicio ha clausurado el encuentro poniendo en valor la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, aprobada por el CISNS el pasado mes de julio. En este marco, ha apuntado que una de las líneas estratégicas es la "adecuación de la práctica clínica", donde se encuadran las futuras recomendaciones sobre enfermedad renal crónica, a las que se sumarán otros documento para distintas patologías, entre ellas, la hemofilia.

"Tenemos un listado inmenso, no me puedo comprometer a cuándo llegaría el de la hemofilia. Sinceramente, de momento creo que estamos abordando los grandes problemas, muy prevalentes o que realmente tenemos herramientas que no hemos sido capaces de encontrar, aunque sean problemas mucho menos prevalentes", ha explicado.

Dentro de la Estrategia de Cronicidad, ha destacado también el trabajo relativo a la continuidad asistencial y ha comentado que el Ministerio está "avanzando mucho" en un documento para facilitar la transición sanitaria de la infancia a la adolescencia y a la vida adulta "sin interrupciones" y "lo mejor posible" para los niños con enfermedades crónicas.

TRABAJO EN OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La Estrategia de Cronicidad también incluye una línea estratégica sobre atención domiciliaria, que para Aparicio "cada vez tiene un peso más importante" y "favorece" la calidad de los pacientes crónicos, así como otra relativa a la integración sociosanitaria. "Estamos avanzando en unas recomendaciones globales para cómo tiene que ser esa atención crónica y cómo podemos mejorar en esa atención sociosanitaria", ha precisado.

Junto a esto, ha aludido a la necesidad de mejorar en el abordaje integral de la etapa final de la vida, adecuando la práctica asistencial, los cuidados y las terapias a la calidad de vida que tiene que tener el paciente.

Además, ha comentado que se está avanzando en mejorar la estratificación de la población para saber qué nivel de intervención y seguimiento necesita cada paciente crónico y poder adecuar recursos económicos y humanos a esa "complejidad". Para ello, ha señalado que se cuenta con la herramienta Grupos de Morbilidad Ajustada (GMA) del Sistema Nacional de Salud, sobre la que otros países europeos han mostrado interés.

Para finalizar, ha destacado las herramientas que pone a disposición el Ministerio de Sanidad para impulsar la formación, el empoderamiento y autocuidado de la población, otra de las prioridades de la Estrategia de Cronidad. En este punto, ha puesto en valor la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía.