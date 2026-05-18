Infosalus.- Sanidad estima que el riesgo de contagio de Ébola de españoles que viajen o residan en las zonas afectadas es "muy bajo"

BEIJING, May 17, 2026 -- A health worker wearing a mask is seen at the general reference hospital in Rwampara in eastern Democratic Republic of the Congo, on May 16, 2026. The death toll from the latest Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Co - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de contagio el virus del Ébola que residan o viajen a las zonas de República Democrática del Congo y Uganda afectadas por el brote es "muy bajo" e, igualmente, apunta que, con la información disponible hasta el momento, "la probabilidad de exposición e infección para las personas españolas que viajen o residan en las zonas afectadas es muy baja".

Además, añade que si se detectasen casos importados en España, la probabilidad de transmisión secundaria en nuestro país "se considera muy baja, ya que se dispone de la capacidad diagnóstica adecuada para detectar casos de manera precoz y para la implantación de medidas de control pertinentes". Recuerda asimismo que no existen vuelos directos entre España y estos países.

"España dispone de una Red de Hospitales para la atención a enfermedades infecciosas de alto riesgo (Red UATAN) que cuenta con la capacidad estructural, funcional y de profesionales con la formación adecuada para garantizar el tratamiento y la gestión de riesgos asociados a casos importados o repatriación esporádica", recoge el informe.

Para aquellas personas que se encuentren desplazadas en las zonas afectadas por organizaciones que llevan a cabo tareas de emergencia sanitaria, también precisa que las autoridades españolas disponen de un procedimiento de actuación para su seguimiento al retornar de zonas con brotes activos de fiebres virales hemorrágicas.

En cualquier caso, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado sábado 16 de este brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) "sin cumplir criterios de emergencia pandémica", de momento desaconseja cualquier restricción de viaje o comercial con RDC y Uganda, según la información disponible para el brote actual.

Y es que la OMS considera que el riesgo de exposición para las personas de población general que viajen y adopten las precauciones recomendadas es muy bajo, "siendo el personal sanitario y las personas que trabajen en primera línea en la respuesta al brote el grupo con mayor riesgo de exposición".

No obstante, se recomienda que las personas que tengan previsto viajar a las zonas afectadas consulten con anterioridad con un Centro de Vacunación Internacional donde se les indicarán las recomendaciones a seguir, mientras que "las personas que regresen de zonas afectadas deben permanecer atentas a su estado de salud durante los 21 días siguientes al retorno".

Si durante ese período presentan algún síntoma compatible con la enfermedad deben aislarse inmediatamente y contactar con el teléfono de emergencias 112, informando de la sintomatología y del viaje reciente. No deben acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso.

ESPECIE DE BUNDIBUGYO

Sanidad recuerda que hasta el momento ha sido el virus del Ébola (O. zairense) el causante de la mayoría de los brotes identificados en el continente africano. La especie Bundibugyo, causante del brote actual, ha causado dos brotes conocidos de EVE, en Uganda en 2007 y en RDC en 2012, con una tasa de letalidad que osciló entre el 30 y el 50%.

El último brote causado por el virus de Bundibugyo ocurrió entre el 17 de agosto y el 26 de noviembre de 2012 en la provincia Orientale de RDC, con un total de 59 casos (38 confirmados y 21 probables), incluyendo 34 fallecimientos.

A diferencia del virus del Ébola (O. zairense), no se dispone de vacuna ni tratamiento específico que ya haya sido autorizado para el virus de Bundibugyo.

RDC declaró el 15 de mayo, con 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos en la provincia de Ituri, en al menos tres zonas sanitarias diferentes: Bunia, Rwampara y Mongbwalu. Al menos cuatro de los fallecidos son profesionales sanitarios. La mayoría de los casos sospechosos tienen entre 20 y 39 años, siendo más del 60% mujeres.

Las investigaciones en curso apuntan a que el primer caso sospechoso fue una persona que comenzó con síntomas el 24 de abril y falleció en Bunia. Actualmente se están investigando agrupaciones de fallecimientos con síntomas compatibles en la provincia de Ituri y en la de Kivu del Norte, donde algunos medios señalan que podría haberse identificado un caso confirmado.

En Uganda, también se declaró el 15 de mayo el brote por virus Bundibugyo tras la confirmación de dos casos en Kampala, en personas que viajaron desde RDC sin aparente vínculo epidemiológico entre ellas. Uno de los casos ha fallecido.