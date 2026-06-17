Sanidad estudia medidas para evitar que los procesos judiciales retrasen la aplicación de la eutanasia

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una reunión, en el Congreso de los Diputados, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). Los máximos responsables de Movimiento Sumar, IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, Mes Per Mallorca, CHA y Verd - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que su departamento estudia medidas para evitar los retrasos en la aplicación de la eutanasia derivados de procesos judiciales, que pueden prolongar "innecesariamente" el sufrimiento de personas con una resolución favorable conforme a la ley.

"En los últimos meses hemos asistido a debates que nos obligan también a reflexionar sobre cómo proteger este derecho frente a dilaciones, obstáculos y procesos de judicialización que pueden prolongar innecesariamente el sufrimiento de quienes ya han recibido una resolución favorable conforme a todas las garantías previstas en la ley", ha indicado la ministra de Sanidad durante la clausura de la jornada 'Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia'.

En este contexto, García ha defendido la necesidad de seguir mejorando la ley, reduciendo las desigualdades territoriales, reforzando la formación de los profesionales, mejorando la información disponible para la ciudadanía y garantizando que este derecho pueda ejercerse en condiciones de equidad en todo el país.

"Seguimos trabajando también junto a las comunidades autónomas, los profesionales y las comisiones de garantía y evaluación para actualizar las herramientas, compartir buenas prácticas y reforzar aquellos aspectos que la experiencia práctica nos ha demostrado que pueden mejorarse. También tenemos la responsabilidad de defenderlo", ha manifestado.

Según los últimos datos provisionales, un total de 565 personas recibieron la prestación de ayuda para morir durante el año 2025. Desde la entrada en vigor de la ley, 1.668 personas han ejercido el derecho. "Hoy celebramos cinco años de la ley que ha permitido a miles de personas afrontar el final de su vida de acuerdo con sus valores, sus deseos y su voluntad. Cinco años de una conquista colectiva de dignidad, de libertad y de humanidad. Y esta es una razón más maravillosa para sentirnos todos orgullosos", ha manifestado García.

Asimismo, la ministra ha destacado que la ley funciona con "garantías" y "seguridad jurídica", respetando la autonomía de las personas y de los pacientes. A continuación, ha señalado que esto se debe al "extraordinario compromiso" de los profesionales sanitarios, que "han sabido acompañar una de las decisiones más difíciles que puede tomar una persona".

"Pero la ley de eutanasia no habla solamente de eutanasia. Habla de cómo entendemos la libertad y la dignidad. En estos días, que ha pasado por aquí el Papa, se ha hablado mucho de la dignidad de las personas. Es que la dignidad es esto, reconocer la autonomía de cada ser humano y respetar las decisiones que una persona toma libremente sobre su propia vida cuando atraviesa situaciones de sufrimiento irreversible", ha sostenido.

Tras ello, la titular de Sanidad ha explicado que la ley "no obliga a nadie" a tomar una decisión determinada ni "impone una visión moral", sino que las personas tienen derecho a decidir sobre su propia vida cuando se encuentran en situaciones de sufrimiento irreversible. Además, ha añadido que el Estado tiene la obligación de respetar esa decisión y de garantizar que pueda ejercerse con todas las garantías.