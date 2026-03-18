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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado la actualización de la guía de manejo clínico de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo las transmitidas por garrapatas, con el objetivo de reforzar la capacidad del sistema sanitario y su coordinación con Salud Pública ante un grupo de patologías cuya relevancia ha aumentado en España.

El documento recoge de forma sistematizada las principales enfermedades asociadas a la picadura de garrapatas presentes en nuestro entorno. Entre ellas se incluyen la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la fiebre exantemática mediterránea, la borreliosis de Lyme, la fiebre recurrente, la anaplasmosis, la babesiosis, la tularemia, la fiebre Q y el síndrome alfa-gal.

La guía incorpora recomendaciones específicas para el diagnóstico clínico y diferencial de estas enfermedades, teniendo en cuenta la diversidad de manifestaciones clínicas que pueden presentar, desde cuadros leves hasta formas graves que requieren atención hospitalaria. Además, detalla criterios de sospecha clínica basados en antecedentes epidemiológicos, como la exposición a picaduras en zonas de riesgo o la estancia en entornos naturales.

El documento también aborda los procedimientos de confirmación diagnóstica mediante técnicas de laboratorio, así como las pautas de tratamiento y seguimiento clínico adaptadas a cada patología. En este sentido, se subraya la importancia de la detección precoz para mejorar la evolución de los pacientes y reducir posibles complicaciones.

Por otro lado, la guía destaca el papel esencial de los profesionales sanitarios en la protección de la salud de la población, más allá de la salud individual. En este sentido, una adecuada comunicación de los casos al sistema de vigilancia epidemiológica constituye un elemento clave para conocer la distribución y evolución de estas enfermedades en el territorio, así como para la adopción de medidas de control en el entorno de los casos.

La actualización ha sido elaborada mediante un enfoque multidisciplinar, con la participación de profesionales de atención primaria, ámbito hospitalario, urgencias y asistencia extrahospitalaria de las distintas sociedades científicas, así como de profesionales de salud pública y laboratorios, incluyendo el Centro Nacional de Microbiología.

Esta actuación se enmarca en el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, basado en el enfoque 'Una Sola Salud', que integra la coordinación entre salud humana, animal, medio natural y gestión integrada del vector.