Imagen de la jornada. - BIOSIM

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ministerio de Sanidad, de la gestión sanitaria, del ámbito clínico y de la industria han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de compra pública de biosimilares que no se base exclusivamente en el precio, sino que tenga en cuenta otros criterios de valor.

Así se han pronunciado en la sede del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que ha acogido el desayuno informativo 'La compra pública como palanca para un mercado sostenible de biosimilares', promovido por BioSim. Durante el encuentro se ha presentado el informe 'Compra pública estratégica de medicamentos biosimilares', un documento que ofrece propuestas concretas para avanzar desde una compra reactiva hacia una compra estratégica.

En este contexto, la directora general del INGESA, Isabel Muñoz, ha subrayado que las decisiones de compra pública no deben centrarse exclusivamente en obtener el mejor precio, sino también en favorecer un mercado de medicamentos sostenible a largo plazo.

"La contratación centralizada de medicamentos y productos sanitarios para el Sistema Nacional de Salud que sitúa al INGESA en una posición privilegiada para contribuir a una contratación pública estratégica y configurar el mercado del futuro", ha destacado Muñoz, quien ha recordado la experiencia de este ente a través de los "dos acuerdos marco de biosimilares impulsados hasta la fecha y que han tenido una participación creciente de las comunidades autónomas".

Por su parte, el presidente de BioSim, Joaquín Rodrigo, ha reconocido el trabajo de los autores del informe, un grupo de trabajo multidisciplinar que incorpora la visión de quien compra, de quien provee, de quien prescribe y de quien utiliza los medicamentos.

"El escenario geopolítico exige, más que nunca, que desde Europa promovamos una cadena resiliente desde la investigación hasta la comercialización de biosimilares. Para ello, es necesario superar el enfoque centrado exclusivamente en el precio en la compra pública hospitalaria, un cambio en el que ya estamos avanzando y para el que este informe aporta directrices prácticas", ha apuntado Rodrigo.

A continuación, el ex viceconsejero de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Pedro Irigoyen, ha ofrecido un resumen de las principales novedades de la propuesta de Reglamento de Contratación Pública. Irigoyen ha resaltado "el paso de un modelo centrado en el precio a otro que prioriza la mejor relación calidad-precio, situando el peso de la calidad al menos en un 30 por ciento".

Asimismo, el texto reconoce expresamente la salud como un sector crítico e introduce el concepto de "preferencia europea" que busca dar prioridad en determinados casos a la producción europea. El nuevo marco también impulsa la contratación pública como palanca de innovación farmacéutica, facilitando la incorporación de requisitos funcionales, "qué se persigue con la compra", las consultas preliminares al mercado y el diseño de lotes específicos para soluciones innovadoras. Por último, introduce una mayor flexibilidad, simplificando los mecanismos de contratación y facilitando la respuesta ante crisis sanitarias.

Por su parte, la directora general de BioSim, Encarnación Cruz, ha recordado que para entender el origen y la finalidad de este informe, es necesario partir de la realidad de compra. Los medicamentos biosimilares se utilizan fundamentalmente en el ámbito hospitalario y, por tanto, su adquisición está sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.

Según ha explicado, la compra estratégica es aquella que concilia la sostenibilidad del SNS y la rentabilidad de las compañías, promueve la competencia, protege el suministro y facilita un acceso equitativo. Para hacer una compra realmente estratégica Cruz ha destacado algunas de las propuestas que recoge el informe como son la anticipación mediante 'horizon scanning' de próximos biosimilares, la adecuada configuración del peso del criterio precio, la participación normalizada de profesionales sanitarios y pacientes en la definición de criterios adicionales al precio o realizar un seguimiento de los contratos mediante indicadores de suministro, de resultados en salud, etc.

COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD DE SUMINISTRO Y ACCESO A PACIENTES

Por último, el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, ha sido el encargado de clausurar el evento. Durante su intervención, ha subrayado que la contratación pública representa un volumen considerable de gasto público, lo que implica una importante responsabilidad a la hora de diseñar los procesos de compra y exige adecuarlos a la naturaleza y las características del objeto del contrato.

También ha recordado que la contratación pública ha ocupado un lugar prioritario en el desarrollo de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, un foro que ha permitido a los ministerios "poner en común sus distintas perspectivas sobre esta temática".

Asimismo, en relación con el enfoque estratégico de compra que plantea el informe, Hernández ha destacado la necesidad de avanzar hacia un modelo que integre los objetivos de competitividad industrial, seguridad de suministro y acceso de los pacientes. Para ello, ha señalado que "el precio no puede seguir siendo el único factor determinante en las decisiones de compra pública".