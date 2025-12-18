Sanidad informa de que el Sistema Nacional de Salud contaba un total de 786.747 profesionales en 2024

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

18 Dic.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) contaba con 786.747 profesionales en 2024, según se desprende del informe sobre 'Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud, 2024', donde se observa España contaba el año pasado con 212.201 profesionales de medicina en ejercicio, tanto en el sector público como en el privado, con una tasa de 4,4 por cada 1.000 habitantes, lo que supone un incremento en un año del 3,3%.

El informe recopila información relativa al ejercicio de los profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeras, que trabajan en los diferentes ámbitos asistenciales y recoge información sobre nuevos graduados, especialistas en formación, nuevos especialistas y reconocimiento de titulaciones, así como actividades de formación continuada.

En la red asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS) trabajan 176.918 médicos y 227.098 profesionales de enfermería, que constituyen el núcleo de la atención sanitaria en España. A estos se suman 382.731 profesionales de otras categorías, tanto sanitarias como no sanitarias -como personal técnico, administrativo, de gestión, de apoyo y servicios-, lo que eleva a 786.747 el número total de profesionales que prestan servicio en el SNS.

La distribución de los profesionales refleja la centralidad del ámbito hospitalario. Más del 80% del personal del SNS desarrolla su actividad en hospitales, frente a la atención primaria y los servicios de urgencias y emergencias, que continúan siendo áreas estratégicas para el refuerzo de recursos humanos. En este sentido, el informe subraya la importancia de una planificación equilibrada que garantice la accesibilidad, la continuidad asistencial y la calidad de la atención en todos los niveles del sistema.

NÚMERO DE PROFESIONALES POR 1.000 HABITANTES

En 2024, en el SNS, la densidad de profesionales de medicina por cada 1.000 habitantes se situaba en 0,8 en atención primaria, 2,0 en hospitales y 0,1 en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061. La atención primaria del SNS contaba con una tasa de 0,7 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes; los hospitales, de 3,62; y los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, de 0,09.

Además de médicos y enfermeras, en el SNS trabajaban 382.731 profesionales de otras categorías, lo que supone una tasa de 7,9 por cada 1.000 habitantes, de los cuales el 84,8% se ubican en hospitales.

El documento destaca asimismo la feminización progresiva del sector sanitario, especialmente acusada en el ámbito de la enfermería, donde más del 70% de los profesionales son mujeres, una tendencia que también se observa entre las nuevas generaciones de titulados sanitarios. Según señalan, esta realidad plantea retos específicos en materia de conciliación, desarrollo profesional y planificación de plantillas.

En relación con la formación, el informe señala que durante el curso 2022-2023 se graduaron 6.587 nuevos médicos y 11.593 profesionales de enfermería, manteniéndose una tendencia sostenida en el número de egresados. Además, en 2024 el SNS cuenta con 39.729 especialistas en formación, lo que refuerza el papel del sistema como principal espacio de capacitación de los profesionales sanitarios.