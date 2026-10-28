Sanidad moviliza sus recursos y se coordina con Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario en Toledo

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que su departamento está movilizando todos los recursos a su disposición y actuando en coordinación con las instituciones competentes, ante la magnitud del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles.

"Estoy trabajando con el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar", ha señalado en un mensaje publicado en la red social X, en el que también ha expresado su apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona.

"Todo mi apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona", finaliza la ministra, quien este miércoles participa en un encuentro en el Ministerio de Sanidad con la Organización Mundial de la Salud.