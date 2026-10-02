Sanidad negocia la financiación de nuevas terapias para la menopausia sin que los laboratorios formalicen la petición

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha iniciado contactos con los laboratorios de tratamientos hormonales para la menopausia no financiados con el fin de estudiar su inclusión en la prestación del Sistema Nacional de Salud, aunque por el momento ninguna compañía ha formalizado la solicitud de financiación.

Así lo ha señalado este viernes la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en un comunicado sobre los problemas de suministro de medicamentos transdérmicos con estradiol. Se trata de una situación provocada por un fallo internacional de stock del fármaco 'Lenzetto' que ha generado un desabastecimiento en cascada en el resto de alternativas terapéuticas.

Este tipo de fármacos están indicados para el alivio de los síntomas de la menopausia, la prevención de la osteoporosis y los tratamientos de afirmación de género en mujeres trans.

Según ha detallado la Agencia, la empresa comercializadora de 'Lenzetto', Gedeon Richter, incumplió la obligación de informar con antelación de incidentes que le impidiesen cumplir con un suministro continuado del medicamento. Aunque la empresa prevé reanudar las entregas de forma progresiva a partir de noviembre y durante 2027, la AEMPS advierte de que las estimaciones de la compañía "no siempre han sido exactas".

En este punto, la AEMPS ha subrayado que 'Lenzetto' es el único estradiol en esta forma farmacéutica concreta, pero existen otras alternativas autorizadas como parches transdérmicos o geles que pueden cubrir el espacio que deja la solución para pulverización. Existen además estrógenos, solos o combinados, vía oral, que pueden ser utilizados en algunos casos.

Sin embargo, no todas estas alternativas se encuentran actualmente financiadas por el Sistema Nacional de Salud, una situación que, según la AEMPS, responde a diferentes circunstancias, entre ellas decisiones previas de sus titulares de abandonar la financiación o el hecho de que esta no haya sido solicitada, "en un contexto de utilización y mercado que, además, ha evolucionado significativamente en los últimos años".

Como consecuencia del problema de suministro original, la Agencia afirma que en los últimos meses ha aumentado el consumo de estas alternativas, lo que ha ocasionado problemas de stock intermitentes en algunas de las presentaciones de parches transdérmico.

En el caso de los parches 'Evopad', únicos parches de estradiol financiados actualmente, la AEMPS subraya que se recibirán nuevas unidades a mediados de octubre y a partir de noviembre se espera recuperar la normalidad.

Por su parte, el laboratorio responsable de parches 'Estradot', con una cuota de mercado muy pequeña en España, ha anunciado el cese de comercialización. Mientras que en el caso de los parches 'Estraderm' se prevé un suministro suficiente para su cuota de mercado.

Como alternativa, la AEMPS indica que existe otra terapia hormonal de THS por vía transdérmica en forma de gel, 'Oestraclin Gel', que ha aumentado su producción para poder afrontar un aumento de la demanda y mantiene un suministro continuado, si bien se encuentra excluido de la financiación del Sistema Nacional de Salud a solicitud del titular.

REVISIÓN AL ALZA DE 'LENZETTO'

En este contexto, la AEMPS y la Dirección General de Cartera y Farmacia aseguran que están trabajando para minimizar el impacto de estos fármacos. Desde el pasado marzo, la AEMPS está haciendo un seguimiento continuo de esta situación, analizando las previsiones de consumo de todos estos medicamentos hasta la normalización del suministro, y en comunicación directa con las distintas empresas para aumentar la producción y adelantar la distribución en la medida de lo posible.

Además, la Agencia se ha reunido con varias sociedades científicas médicas y farmacéuticas para compartir toda la información disponible sobre esta situación y abrir una vía de colaboración para mitigar su impacto en las pacientes.

Adicionalmente, la AEMPS se ha reunido con diferentes representantes de pacientes y organizaciones de la sociedad civil que se han visto afectadas por este problema de suministro para informarles en detalle de la situación, obtener su punto de vista y poder incluirlo en las medidas mitigadoras que se tomen al respecto.

Por su parte, la Dirección General de Cartera y Farmacia (DGCF) del Ministerio de Sanidad, competente en materia de financiación pública de medicamentos, ha mantenido contactos con las empresas titulares de alternativas de este tratamiento hormonal para explorar su disposición a solicitar su incorporación a la financiación pública.

En este sentido, la AEMPS recuerda que el precio de 'Lenzetto' ya fue revisado al alza con anterioridad, precisamente con el objetivo de favorecer su permanencia en el mercado español.

Por último, la Agencia ha recordado que este problema de suministro también está ocurriendo en Francia, Italia, Suecia, Noruega, República Checa, Portugal, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Grecia o Finlandia.