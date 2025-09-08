Sanidad ofrece cursos de formación gratuita, desarrollados por FACME, dirigidos a más de 25.000 profesionales del SNS

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que más de 25.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), incluidos médicos especialistas y residentes, pueden inscribirse en el primer programa de formación médica continuada con financiación pública desarrollado por las sociedades científicas integradas en la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME).

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation EU, incluye 20 cursos 'on-line' de 25 horas académicas cada uno, con doble acreditación oficial: universitaria (UNED) y europea (FMC-SEAFORMEC).

"La participación de múltiples sociedades científicas en cada curso garantiza contenidos actualizados, basados en la evidencia y adaptados a la realidad clínica", apunta el Ministerio de Sanidad.

Por el momento, la inscripción está disponible a través de la web oficial de FACME. Así, la primera edición comenzará a mediados de septiembre de 2025 y se extenderá hasta noviembre. Una segunda convocatoria se desarrollará entre enero y abril del próximo año. Los cursos se impartirán a través de la plataforma de la UNED y ofrecerán créditos ECTS. Además, podrán ser homologados como créditos CFC del Sistema Nacional de Salud mediante SEAFORMEC.

"Muchos de los cursos están diseñados de manera colaborativa entre distintas sociedades científicas, lo que permite un enfoque integral y fomenta la transferencia de conocimientos entre especialidades. Esta metodología potencia la visión transversal y la práctica clínica compartida entre disciplinas", añade Sanidad.

Por su parte, FACME ha resaltado que, en estos cursos, los médicos expertos de una especialidad médica formarán a médicos de otras áreas, favoreciendo la transferencia de conocimiento entre disciplinas. "Además, en la mayoría de los cursos la formación se imparte de manera conjunta entre especialistas de distintas sociedades científicas, cada uno abordando el área en la que posee mayor conocimiento y experiencia", finaliza la Federación.