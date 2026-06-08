Sanidad ofrecerá preservativos gratuitos en farmacias a personas de 16 a 22 años y los establece como "un derecho"

Archivo - El director de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Esta comparecencia se ha produce tras la reunión - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para personas de 16 a 22 años que "cambia la literatura" y los establece como "un derecho" a través de las oficinas de Farmacia.

El objetivo con estos métodos de prevención es "intentar convertirlos en un derecho" e introducirlos en el "día a día", que sea "algo que está ahí", ha destacado durante la 'Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)' que ha celebrado el Ministerio de Sanidad en Madrid.

"Para ello, estamos iniciando un programa de gratuidad", ha señalado Gullón, que ha añadido que dar preservativos sin coste "no es tan novedoso", pero sí hacerlo a través de las oficinas de Farmacia, por lo que ha puesto en valor la colaboración, para ello, con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

A su juicio, existe, por tanto, una "diferencia conceptual", ya que la intención es llegar, en una "primera aproximación", a "tres millones de personas en toda España", para lo que se van a facilitar los preservativos "accesibles en las farmacias". "Cada 'x' tiempo, cada mes, tienes derecho a una caja de preservativos", ha ejemplificado.

"Nosotros hacemos una compra de preservativos para toda España" y es el CGCOF el que los reparte en las farmacias comunitarias, con lo que se da "una vuelta a las narrativas alrededor del preservativo" y se convierte "en un derecho", ha insistido. Tras ello, ha puesto de relieve el "valor añadido" que supone "que esto se haga en un lugar que puede tener una importancia central" en "la prevención de las ITS y, en general, en la mejora de la salud y la protección de la salud".

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