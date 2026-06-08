Sanidad presenta su nueva campaña de prevención de ITS en "jóvenes y adolescentes" y con presencia en eventos musicales

Archivo - Hombre bebiendo en un concierto, mano levantada - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de la División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, ha presentado este lunes la nueva campaña de este departamento ministerial sobre prevención de las infecciones de transmisión sexual entre "jóvenes y adolescentes" y con presencia en eventos musicales.

"Este año, con la campaña, no queremos quedarnos en un ámbito limitado, sino que queremos mirar un poquito más allá y estamos contactando con festivales y grandes eventos musicales", ha indicado con motivo de su intervención en la 'Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual' que ha organizado en Madrid el Ministerio de Sanidad.

Así, Del Amo ha explicado que, con un "formato colorista", el lema de esta acción "es 'Las ITS están donde menos te lo esperas. Protégete y disfruta'". "La primera ola va a empezar desde hoy al 21 de junio, con un perfil más dirigido a jóvenes, y tendremos una segunda ola desde el 26 de junio al 5 de julio, con un foco más en el orgullo", ha señalado.

"Estamos facilitando que esta campaña se pueda difundir también en el marco de otros orgullos, y no solo en los orgullos LGTBI, porque las ITS no están afectando solo al colectivo LGTBI, sino a población joven en el entorno de promotores musicales", ha continuado, para añadir que el "objetivo" es informar y sensibilizar "sobre lo que son las ITS".

Tras exponer que, de las acciones que contempla esta iniciativa, "el 60 por ciento van a ser en medios digitales y un 40 por ciento en publicidad exterior", con un total de inserciones que se espera que "supere los 114 millones", ha puesto de relieve la labor que hace el Ministerio de Sanidad en relación con las ITS, siendo una muestra el Grupo de Trabajo de ITS Emergentes, que se estableció en 2022.

HOJA DE RUTA ACTUALIZADA

Por su parte, el jefe de Área de la misma División, Roberto Carro, ha actualizado la "hoja de ruta en ITS 2026-2030" de España, la cual se enmarca en el 'Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS' (2021-2030) y se ha renovado con los últimos datos.

Según ha expuesto, esta busca "reforzar la notificación de datos de vigilancia de ITS", así como la actualización de protocolos al respecto, por lo que "se tendrán que poner al día los sistemas de información para funcionar en 2027". Además, incluye diferentes encuestas "para conocer la realidad" en este ámbito, ha manifestado.

Carro, que ha mostrado la apuesta por "impulsar la vigilancia de la resistencia antimicrobiana de gonococo", ha señalado que también se revisa "la cuestión del acceso a diagnóstico y tratamiento". En este marco, ha puesto en valor "el refuerzo de la capacidad diagnóstica de ITS en Atención Primaria".

Además, ha destacado el "trabajo conjunto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)" por el que "se han incorporado antibióticos esenciales en el listado de medicamentos estratégicos". "Se van a reforzar, a nivel europeo, mecanismos de compra conjunta", ha añadido.

"Es fundamental garantizar medidas que impulsen la vigilancia y coordinación en brotes", ha resumido este representante ministerial, quien ha agregado que todo ello debe llevarse a cabo con un "enfoque de acceso y prevención, y sin estigma". Por ello, ha destacado "la cooperación regular con actores de la sociedad civil" y los cursos de formación financiados, a la espera de los diplomas de acreditación en ITS, que son "una prioridad".