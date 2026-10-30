Sanidad prevé a partir de mediados de noviembre el restablecimiento progresivo del 'Lenzetto' para la menopausia

Archivo - Mujer tomando pastillas de terapia hormonal sustitutiva. - SVETIKD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que el suministro de 'Lenzetto' 1,52 mg/dosis, solución para pulverización transdérmica utilizada en terapia hormonal sustitutiva para el tratamiento de la menopausia, comenzará a restablecerse progresivamente a partir de mediados de noviembre y se normalizará a lo largo de 2027, según las previsiones de la compañía comercializadora, Gedeon Richter.

La Agencia ha actualizado la situación de suministro de los medicamentos con estradiol de administración transdérmica y ha informado de que algunos parches también mantienen problemas de disponibilidad debido al aumento de la demanda provocado por la falta de suministro de 'Lenzetto', cuyo desabastecimiento comenzó en marzo de 2026.

Actualmente están disponibles en el mercado los parches de 25 microgramos/24 horas de 'Estraderm Matrix', de 37,5 y 75 microgramos/24 horas de 'Estradot' y de 100 microgramos/24 horas de 'Evopad' y 'Estraderm Matrix'. Para las presentaciones de 'Evopad' de 25 y 50 microgramos/24 horas se espera recuperar el suministro el próximo 5 de noviembre.

El titular de 'Estradot' ha comunicado que dejará de comercializar el medicamento cuando se agoten las existencias, aunque la AEMPS señala que su cuota de mercado en España es muy pequeña y apenas afecta a la situación actual. Asimismo, Laboratorios SEID ha comunicado que dispone de un nivel bajo de existencias de Oestraclin 0,6 mg/g gel, pese a haber aumentado su producción, y prevé recibir nuevas unidades durante la primera semana de noviembre.

ACCESO A LENZETTO COMO MEDICAMENTO EXTRANJERO

Para mitigar el impacto asistencial, la AEMPS ha habilitado el acceso a unidades limitadas de Lenzetto como medicamento extranjero. La solicitud debe realizarla el farmacéutico del punto de contacto de medicación extranjera designado en cada comunidad autónoma a través de la aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales de la Agencia.

La AEMPS evaluará estas solicitudes en un plazo máximo de 48 horas y, una vez autorizadas, el laboratorio titular entrega el medicamento al punto correspondiente.

RECOMENDACIONES PARA LOS TRATAMIENTOS

La Agencia mantiene contactos mantiene contactos con autoridades y titulares de comercialización de otros países para facilitar la autorización de presentaciones de estradiol disponibles en otros Estados miembros de la Unión Europea.

La AEMPS, junto con las principales sociedades científicas implicadas, ha elaborado un documento de consenso sobre los usos clínicos de los medicamentos a base de estrógenos y las recomendaciones para utilizar las formulaciones disponibles en situaciones excepcionales de suministro limitado.

El documento analiza las distintas presentaciones disponibles -comprimidos o cápsulas orales, parches y pulverizaciones transdérmicas, geles, comprimidos vaginales y anillos vaginales- y establece recomendaciones para orientar las decisiones clínicas según las necesidades de cada paciente.

Entre ellas, contempla priorizar los parches transdérmicos en determinadas pacientes para las que la vía oral no resulte adecuada por sus factores de riesgo u otras condiciones clínicas. También recomienda reevaluar individualmente la continuidad de los tratamientos ya iniciados y valorar las alternativas disponibles.