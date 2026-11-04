Sanidad propone contratos estables y jornadas más flexibles para atraer y fidelizar profesionales en Atención Primaria

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha propuesto diez recomendaciones para "atraer y fidelizar profesionales y facilitar su retorno a Atención Primaria", para lo que aboga, entre otros aspectos, por "ofrecer contratos estables a quienes terminan la Residencia, vinculados a un equipo y un cupo de referencia, y avanzar hacia jornadas más flexibles".

Las medidas forman parte de una de las cuatro líneas en las que se organizan las propuestas recogidas en el informe 'Fidelización y retorno de talento en Atención Primaria: análisis de situación y estrategias para el Sistema Nacional de Salud, en el marco del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027', que se centra en "mejorar la estabilidad, la flexibilidad y la conciliación".

El documento, que analiza los factores que influyen en la permanencia, la salida y el retorno de profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria y Medicina Familiar y Comunitaria, muestra que entre 2013 y 2023, el número de profesionales de Enfermería en los equipos de Atención Primaria aumentó un 18,5 por ciento, frente al 32,4 por ciento en los hospitales y el 54,1 por ciento en los Servicios de Urgencias y Emergencias.

Por su parte, en Medicina, el crecimiento en los equipos de Atención Primaria fue del 8,3 por ciento, frente al 24,8 por ciento en los hospitales y el 25,2 por ciento en Urgencias y Emergencias. Con ello, el texto asegura un "infraaprovechamiento de la especialización", y es que "en 2024, alrededor de una de cada cuatro especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria trabajaba en Atención Primaria (24,6%)", mientras que "en Medicina, uno de cada seis especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria ejercía en el ámbito hospitalario en 2023 (16,4%)".

ADECUAR LA OFERTA DE FORMACIÓN A LAS NECESIDADES FUTURAS

Ante todo ello, y tras revisar fuentes nacionales e internacionales con grupos focales, realizar entrevistas a profesionales y representantes, y llevar a cabo un mapeo de políticas autonómicas que ha incluido a 25 informantes de 12 comunidades autónomas, se apuesta por garantizar que la Atención Primaria cuente con profesionales especialistas y por desarrollar vías de retorno para quienes trabajan en otros ámbitos, así como por reconocer las plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria y adecuar la oferta de formación a las necesidades futuras.

También es necesario mejorar la organización del trabajo mediante equipos integrados de Medicina, Enfermería y personal administrativo; reducir las tareas burocráticas que recaen sobre los profesionales clínicos, y ajustar las cargas asistenciales a las necesidades de la población y a las responsabilidades profesionales.

Por último, y una vez expuesto que varias de las medidas propuestas ya se han aplicado total o parcialmente en distintos territorios, aunque "su integración en una estrategia coordinada permitiría adaptarlas a las necesidades de cada comunidad y evaluar sus resultados", desde Sanidad se aboga por ampliar las oportunidades de desarrollo profesional, docencia e investigación, y reforzar el liderazgo y la capacidad de gestión de los centros de salud. En este ámbito, es necesario optimizar la coordinación, el seguimiento y la financiación de las políticas de fidelización y retorno.