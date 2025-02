Sanidad propone una reunión a ERC para abordar la fiscalidad de las ayudas a las víctimas de la talidomida

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha propuesto a la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Etna Estrems una reunión en las próximas semanas para abordar la fiscalidad de las ayudas a las víctimas de la talidomida, con el objetivo de poner sobre la mesa la exención de la tributación por estas ayudas.

Durante la Comisión de Sanidad celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, Estrems ha preguntado a Padilla sobre la posición del Ministerio de Sanidad en relación a la fiscalidad aplicada en España a las subvenciones y retribuciones a las personas afectadas por la talidomida.

"Hoy le hablo en nombre de todos los afectados por la talidomida en el Estado, personas que han sufrido durante toda su vida las consecuencias de este error histórico de haber recetado estos medicamentos. Mientras que en otros países europeos estas compensaciones están exentas de impuestos, aquí Hacienda se puede llegar a quedar hasta la mitad de esta ayuda", ha detallado Estrems.

A este respecto, Padilla ha precisado que la competencia en materia de fiscalidad es "exclusiva" del Ministerio de Hacienda, pero ha destacado que desde Sanidad sí se sienten "concernidos" sobre este asunto. "Que no sea nuestra competencia no quiere decir que no sea nuestra incumbencia", ha precisado.

Así, ha instado a la diputada a no limitar este asunto "al ámbito de las comparecencias parlamentarias" y sentarse en un despacho para "poner encima de la mesa" el tema y "hacer una manifestación de interés" para que "quien tiene la competencia real" conozca "cuál es el deseo del Ministerio que se encarga del elemento sectorial".