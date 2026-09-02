Infosalus.- Sanidad rechaza cambiar los criterios de acceso a los nuevos tratamientos contra la migraña, según la SEN

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MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha rechazado modificar, "al menos a corto-medio plazo", los criterios de financiación que restringen en España el acceso a los fármacos anti-CGRP para la migraña, según han informado la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Migraña y Cefaleas (AEMICE) y la Fundación Española de Cefaleas (FECEF), que reclaman equiparar estos criterios a los aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Las tres organizaciones han enviado una carta conjunta al Ministerio de Sanidad en la que solicitan eliminar los criterios restrictivos actuales y que los pacientes puedan acceder a los fármacos anti-CGRP siguiendo los criterios aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, es decir, a partir de cuatro días de migraña al mes y sin necesidad de haber fracasado previamente con tres tratamientos preventivos.

Según explican, en España estos medicamentos están restringidos a pacientes que presentan al menos ocho días de migraña al mes y que previamente han probado tres tratamientos preventivos distintos. La SEN considera que estos criterios, que pudieron entenderse en el momento de la llegada de los nuevos medicamentos por la falta de estudios comparativos directos, ya no responden a la evidencia científica disponible.

Sin embargo, según las organizaciones, el Ministerio de Sanidad ya ha comunicado a la SEN que no se van a modificar estos criterios restrictivos, al menos a corto-medio plazo.

SUPONE "MÁS DE UN AÑO DE DOLOR EVITABLE"

Las organizaciones señalan que los fármacos anti-CGRP han demostrado una mayor eficacia y seguridad frente a otros tratamientos preventivos de la migraña. En los últimos años, según explican, se han publicado nuevos estudios y metaanálisis que respaldan estos resultados, así como ensayos clínicos comparativos que muestran sus beneficios frente a otros tratamientos preventivos.

El coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN, Robert Belvís, ha explicado que actualmente están disponibles en España seis fármacos anti-CGRP y que estos tratamientos han supuesto "un gran avance" en la prevención de la migraña, especialmente en pacientes con una elevada frecuencia de ataques o con mala respuesta a los tratamientos tradicionales.

El director de la Fundación Española de Cefaleas, José Miguel Laínez, ha advertido de que retrasar el acceso a estos fármacos puede tener consecuencias clínicas importantes. "El tiempo es dolor en migraña", ha señalado, antes de apuntar que "obligar a los pacientes a pasar por varios tratamientos menos eficaces antes de poder acceder a los anti-CGRP puede suponer más de un año de dolor evitable, con el riesgo añadido de que la enfermedad progrese, el cerebro se sensibilice y la respuesta posterior al tratamiento sea menor".

Estos medicamentos tuvieron inicialmente un coste elevado, sin embargo recuerdan que actualmente su coste para el Sistema Nacional de Salud rondaría los 100-200 euros mensuales por paciente, "una cifra que los neurólogos consideran asumible si se tiene en cuenta el impacto y el coste sanitario, laboral, familiar y social de la migraña mal controlada".

"Ojalá desde el Ministerio de Sanidad recapaciten, porque las recomendaciones clínicas deben estar guiadas por la evidencia científica y por las necesidades individuales de cada persona con migraña", afirma el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología.