Sanidad rechaza incluir la balneoterapia en la cartera del SNS porque "no es terapéutica"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). La sesión plenaria de hoy en el Senado, en el marco de la XV Legislatura, es una sesión de control al Gobierno - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado este martes el rechazo de su departamento a incluir la balneoterapia en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que, aunque tenga propiedades, "no es terapeútica", y los criterios de incorporación se basan en la "evidencia científica".

"En el Ministerio de Sanidad, la cartera de servicios se decide por estrictos criterios técnicos y estrictos criterios de evidencia científica", ha subrayado García en la sesión plenaria del Senado, en respuesta a la pregunta del 'popular' Francisco José Fernández, que ha cuestionado sobre la posible financiación de los balnearios, excluidos de la cartera de forma expresa en la actualidad.

La titular del departamento sanitario ha afirmado que hacer yoga, deporte o comer bien "también tiene propiedades", pero "no significa que lo tenga que financiar la cartera común del Sistema Nacional de Salud". "La balneoterapia no está dentro, ni lo va a estar", ha aseverado.

Tras ello, ha señalado que en la cartera de servicios se deben contemplar "desafíos de enormísima magnitud" y se ha referido a las terapias avanzadas, la medicina personalizada, la medicina genómica, las nuevas tecnologías diagnósticas y la reducción de desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. "Ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos terapéuticos", ha zanjado.

"FUENTE DE SALUD Y BIENESTAR"

El senador del Partido Popular ha basado su pregunta en una petición de la sección de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que aprobó por unanimidad, a principios de junio, un acuerdo para solicitar al Gobierno la inclusión de las terapias balnearias en la cartera del SNS.

En su intervención, Fernández ha destacado que los balnearios son "fuente de salud, de bienestar" y "también pueden reducir el gasto sanitario, las hospitalizaciones o la rehabilitación intensiva". En este sentido, ha instado a utilizarlos como "una política de salud preventiva".

"Las curas balnearias tienen efectos terapéuticos en patologías crónicas, artrosis, enfermedades reumáticas, respiratorias, dermatológicas", ha enfatizado, al tiempo que ha apuntado que el balnearismo terapéutico "es un recurso sanitario, social y territorial estratégico" y contribuye al empleo.