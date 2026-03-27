Sanidad recibe el 9 de abril a María Varela, paciente con metástasis que pide adelantar las mamografías a los 40 años

María Varela durante el registro de firmas en el Ministerio de Sanidad. - MARIA DE LA CRUZ VALDEMORO

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública y Equidad del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, recibirá el jueves 9 de abril a las 10.00 horas a María Varela, la paciente de cáncer de mama metastásico que registró 65.000 firmas para pedir que se adelante la edad de inicio de las mamografías a los 40 años en toda España.

"Ya somos más de 83.000 personas demandando mejorar el actual sistema de detección de cáncer de mama. Espero que de esa reunión salga un compromiso de mejora por parte de Sanidad", ha señalado Varela en declaraciones difundidas por Change.org, la plataforma en la que sigue abierta la recogida de firmas.

Varela impulsó esta iniciativa el pasado noviembre, después de que le fuera diagnosticado cáncer de mama metastásico en estadio IV, sin cura, y a raíz de sufrir una lumbalgia que no cesaba. "Si a mí me hubieran cogido en un estadio menor, tendría posibilidades de tratamiento. También podría tener posibilidades de recaídas, pero tendría más posibilidades de sobrevivir", relató en declaraciones a los medios el 11 de marzo, cuando entregó las firmas en Sanidad.

Según destacó, su objetivo es que las pruebas de cribado empiecen antes y de forma homogénea en todas las comunidades autónomas para que otras mujeres puedan beneficiarse. En la mayoría de territorios, las mamografías comienzan a los 50 años, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, aunque algunas ya las han adelantado a los 45.

Sanidad recomienda que las mamografías se dirijan a mujeres de entre 50 y 69 años, que pueden someterse a la prueba cada dos años en el sistema público de salud, una medida respaldada por la evidencia científica disponible. En la actualidad, está evaluando la ampliación a los 45 años.

En casos como antecedentes familiares importantes o predisposición genética, la evaluación y las pruebas de detección se realizan de forma individualizada, fuera del programa de cribado poblacional.