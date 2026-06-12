Sanidad refuerza el Plan Veo hasta los 70 millones de euros, un programa que ya ha beneficiado a 325.661 menores

Imagen de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del balance del Plan VEO. - EUROPA PRESS/ALBERTO ORTEGA

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha incrementado en 23,4 millones de euros la financiación del Plan Veo, hasta alcanzar los 70 millones en 2026, una dotación que permitirá mantener este programa, del que ya se han beneficiado 325.661 menores de edad desde su puesta en marcha, y garantizar su continuidad en 2027.

"Tomamos esta decisión porque los datos nos avalan, la demanda y la acogida de la ciudadanía ha sido muy superior a la prevista inicialmente. Además, creemos que pocas inversiones públicas ofrecen un retorno tan evidente en términos de salud, de bienestar, de rendimiento educativo y de igualdad de oportunidades", ha señalado García en el Ministerio de Sanidad durante la presentación del balance del Plan tras sus primeros seis meses de funcionamiento.

El Plan Veo es un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euro por beneficiario, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive.

Según los datos recogidos hasta mayo de 2026, el programa ha registrado una acogida creciente, alcanzando su pico de actividad en febrero y marzo, con más de 70.000 menores atendidos en cada uno de esos meses.

Ante esta elevada demanda, el Ministerio ha reforzado la dotación del programa con una ampliación de 23,4 millones de euros, elevando hasta los 70 millones de euros la financiación del Plan Veo en 2026. Este incremento permitirá adaptar la iniciativa a las necesidades reales de la población beneficiaria y garantizar su continuidad durante 2027.

EL PERFIL MÁS BENEFICIADO, ENTRE 12 Y 16 AÑOS

Respecto al perfil de las personas beneficiarias durante estos primeros seis meses de funcionamiento, el informe destaca que el principal grupo de edad atendido es el de adolescentes entre 12 y 16 años, que representan más de la mitad de las ayudas concedidas, seguidos por el grupo de 6 a 11 años (40%) y los menores de 5 años (5%). En cuanto al género, el 56,5 por ciento de las personas beneficiarias fueron niñas, frente al 43,5 por ciento de niños.

A finales de mayo de 2026, 7.718 establecimientos se habían adherido a la iniciativa, el 73,3 por ciento del total nacional. Además, han participado en el Plan 13.487 profesionales.

En cuanto a los sistemas de ayuda visual adquiridos desde la puesta en marcha del plan en diciembre de 2025, las gafas graduadas son la opción elegida en más del 85 por ciento de los casos, el resto corresponde a la adquisición de lentes de contacto (lentillas).

Los problemas de refracción más frecuentes que han motivado el acceso al plan para la salud visual de los menores son el astigmatismo, presente en el 74 por ciento de los casos, la miopía, identificada en el 54 por ciento de los beneficiarios, y la hipermetropía, detectada en el 42 por ciento.

Para acceder al programa es necesaria la indicación de un profesional sanitario. En el 75 por ciento de las ocasiones, esta indicación ha sido realizada por un profesional de óptica-optometría, seguida por especialistas de oftalmología del sistema público (15%) y privado (5%).

ANDALUCÍA Y CATALUÑA CUENTAN CON MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios han sido Andalucía (66.659), Cataluña (53.038) y la Comunidad de Madrid (46.003). Sin embargo, si se analiza la tasa de acceso por cada 10.000 habitantes, destacan regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja por su alta penetración del programa entre la población infantil.

"El programa está funcionando también como una política de cohesión territorial, al llegar tanto a áreas metropolitanas como a municipios pequeños y entornos rurales. El Plan es también la demostración de que la universalidad funciona, una universalidad que trasciende la mera financiación de gafas o lentillas y que pone de manifiesto una determinada forma de entender el estado del bienestar", ha destacado García.

Coincidiendo con este balance, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una nueva campaña de difusión del Plan Veo bajo el lema 'Las gafas de los más jóvenes, por fin de la pública', con el objetivo de acercar esta prestación a las familias y facilitar el acceso a las ayudas en todo el territorio nacional. La campaña, que se desarrollará en medios de comunicación, soportes digitales, radio y espacios públicos, cuenta también con piezas en chino, rumano y árabe.