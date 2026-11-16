Sanidad revisará la evidencia científica para valorar la incorporación del cribado de cáncer de pulmón al SNS

Archivo - Médico mirando una radiografía de los pulmones de un paciente. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / UTAH778 - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad revisará la evidencia científica sobre el cribado poblacional de cáncer de pulmón en el Sistema Nacional de Salud y solicitará a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS) que actualice el informe de 2023 que desaconsejaba su implantación.

Según ha avanzado 'ABC' y han confirmado fuentes del Ministerio a Europa Press, Sanidad trasladará esta solicitud a RedETS tras seguir "con interés" el desarrollo del programa Cassandra, una iniciativa piloto impulsada por sociedades científicas para evaluar la viabilidad, la factibilidad y la coste-efectividad del cribado del cáncer de pulmón mediante tomografía computarizada de baja dosis en población de riesgo.

En 2023, RedETS consideró que no era factible ni eficiente implantar el cribado de cáncer de pulmón en el SNS. Aunque reconocía que reducía ligeramente las muertes por este cáncer, subrayaba que no mejoraba la mortalidad global y que tenía riesgos para los pacientes sanos, como una elevada tasa de falsos positivos y el sobrediagnóstico. Además de suponer un coste económico elevado.

Ahora, Sanidad quiere revisar este informe. Además, desde el Ministerio señalan que el próximo año se podrá plantear un grupo de trabajo específico para abordar las dudas que surjan y revisar el informe a la luz de la nueva evidencia disponible.

Según explican desde Sanidad, la posible incorporación del cribado a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud debe seguir el procedimiento establecido, lo que requiere una evaluación favorable de la evidencia científica y el consenso de las comunidades autónomas en los órganos correspondientes, entre ellos la Ponencia de Cribado Poblacional y la Comisión de Salud Pública.

En esta línea, el Ministerio considera "fundamental" que este debate avance en paralelo al refuerzo de la prevención primaria del cáncer de pulmón. Así, defiende la prevención del tabaquismo y el impulso de las medidas previstas en la reforma de la legislación sobre el tabaco. "El cribado debe valorarse junto con estas políticas de prevención", añaden desde Sanidad.

PROYECTO CASSANDRA

El Proyecto CASSANDRA ('Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment') es una iniciativa liderada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Su objetivo es reducir la mortalidad por cáncer de pulmón a través del cribado con tomografía computarizada (TC) de baja dosis, combinando la detección precoz con programas de prevención y abandono del tabaco.

Según SEPAR, se ha demostrado que el cribado con TAC de baja dosis permite la detección precoz del cáncer de pulmón en estadios tempranos y reduce la mortalidad en ensayos clínicos aleatorizados de elevado tamaño muestral llevados a cabo en Europa y Estados Unidos.

El proyecto propone incluir en el cribado a personas fumadoras o exfumadores, mayores de 50 años con una exposición tabáquica acumulada de al menos 20 paquetes al año.

C-LM Y CATALUÑA CONTARÁN CON EL CRIBADO EN 2027

En esta línea, el pasado octubre, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó que la comunidad autónoma contará, a partir del 1 de enero de 2027, con un sistema de cribado de cáncer de pulmón.

Según explicó, el programa se ha estado estudiando en Albacete y presenta una especial complejidad, al estar dirigido a detectar un tipo de cáncer "más difícil de identificar que otros, no solo por edad sino por otras condiciones".

Por su parte, Cataluña también anunció recientemente que comenzará a llevar a cabo este cribado en 2027 en personas mayores de 60 años y que hayan fumado en los últimos años.