MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha sacado a audiencia pública el proyecto de Real Decreto sobre criterios para garantizar y mejorar la calidad y seguridad en las unidades que realicen procedimiento médico-radiológicos con rayos X, así como la protección radiológica y la seguridad de las personas que se sometan a estas exposiciones.

Según recoge el texto, que admite aportaciones hasta el próximo miércoles 18 de febrero, la necesidad del RD se justifica en el "notable incremento" en el número y complejidad de procedimientos que utilizan radiaciones ionizantes, así como la aparición y continuo desarrollo de innovaciones en este ámbito, lo que lleva aparejado un "importante crecimiento" en el volumen de exposiciones médicas registradas y el riesgo asociado a las mismas.

"Todo lo cual implica que las unidades asistenciales de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear han de continuar adecuando su estructura, recursos, organización y funcionamiento a los parámetros de suficiencia, eficacia y seguridad que impone la actual evidencia científica, alcanzando los máximos estándares de calidad y seguridad exigibles a organizaciones de sus características y responsabilidades", expone.

En este sentido, el RD apunta a los programas de garantía de calidad como un "instrumento determinante". El texto detalla los criterios que deben contemplar estos programas, obligatorios para todas las unidades asistenciales que realicen procedimientos médico-radiológicos con rayos X desde su puesta en funcionamiento.

Aquellos centros sanitarios con unidades asistenciales que se creen después de la entrada en vigor del Real Decreto contarán con un plazo máximo de un año desde su puesta en funcionamiento para implantar el programa de garantía de calidad y seguridad. Además, se deberá poner a disposición de la autoridad sanitaria competente un informe anual con los resultados del desarrollo del programa de garantía de calidad y seguridad.

Por otra parte, establece que los centros sanitarios que cuenten con unidades asistenciales de radiodiagnóstico u otras que realicen procedimientos médicos con equipos de rayos X deberán constituir una comisión de garantía de calidad y seguridad en radiodiagnóstico. Esta se reunirá mínimo dos veces al año y será la encargada de elaborar y hacer un seguimiento del programa de garantía de calidad y seguridad.

El centro sanitario donde estén ubicadas las unidades asistenciales que realicen procedimientos médico-radiológicos con rayos X también deberá archivar digitalmente y en un formato legible durante un período mínimo de treinta años toda la información clínica de pacientes.

La normativa en tramitación también refuerza el papel de los especialistas en radiofísica hospitalaria y detalla las responsabilidades que deben ejercer los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, precisando que ambos profesionales deberán tener representación en la comsión de garantía de calidad y seguridad.

A este respecto, establece que todo el personal de las unidades asistenciales deberá participar en las correspondientes actividades de formación continuada para actualizar y perfeccionsas sus conocimientos y habilidades.

Por último, el RD incorpora una modificación del Real Decreto 673/2023, de 18 de julio, por el que se establecen los criterios de calidad y seguridad de las unidades asistenciales de medicina nuclear, en lo relativo a la evaluación de las dosis absorbidas durante los tratamientos con radiofármacos y a la elección de pruebas de aceptación de los equipamientos, dando una mayor potestad a los usuarios de estos.