Sanidad y SEMES lanzan 'Punto ITS', una web para reforzar la prevención de las infecciones de transmisión sexual - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y el Ministerio de Sanidad acaban de lanzar 'Punto ITS', una nueva web para reforzar la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) que constituyen la segunda causa de enfermedad infecciosa en Europa, solo por detrás de las infecciones respiratorias.

En los últimos años, su incremento sostenido en España se ha consolidado como un relevante problema de salud pública, tanto por el aumento de casos como por las complicaciones y secuelas asociadas a un diagnóstico y tratamiento tardíos.

En este contexto, SEMES y el Ministerio de Sanidad firmaron en 2025 un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas orientadas a mejorar la información, la prevención y la detección precoz de las ITS, así como su abordaje desde el sistema sanitario.

El presidente de SEMES, Tato Vázquez Lima, destaca que "este convenio supone un paso decisivo para situar la salud sexual en el lugar que le corresponde dentro de la atención sanitaria. Nuestro compromiso es acercar la información, facilitar el acceso y trabajar de forma coordinada con el Ministerio para que la población disponga de herramientas útiles, rigurosas y comprensibles".

Por su parte, Julia del Amo Valero, directora de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Sanidad, subraya que esta iniciativa "refuerza la respuesta institucional frente al aumento de las infecciones de transmisión sexual, apostando por la prevención, el diagnóstico precoz y la información veraz como pilares fundamentales de la salud pública".

Punto ITS es una web diseñada para ofrecer información clara, rigurosa y actualizada sobre las infecciones de transmisión sexual. La plataforma permite resolver dudas frecuentes, desmontar mitos y estigmas, y conocer de forma sencilla cuándo realizarse pruebas, cómo prevenir los contagios, identificar los síntomas y a qué recursos sanitarios acudir según cada situación.

La iniciativa busca integrar la prevención de las ITS en el cuidado habitual de la salud y reforzar la idea de que la salud sexual forma parte del bienestar general, promoviendo decisiones informadas y responsables desde una perspectiva accesible y sin estigmas.

MÁS DE 37.000 NUEVOS CASOS DE GONORREA

Según el último Informe de Vigilancia Epidemiológica de las ITS, en 2024 se notificaron más de 37.000 nuevos casos de gonorrea, casi 42.000 casos de clamidia, cerca de 12.000 casos de sífilis y aproximadamente 2.000 casos de linfogranuloma venéreo (LGV), lo que supone un crecimiento sostenido relevante en los últimos años.

Por otro lado, una de las razones por las que el abordaje de las ITS resulta especialmente complejo es que muchas de estas infecciones cursan sin síntomas durante semanas, meses o incluso años, favoreciendo su transmisión inadvertida y retrasando el diagnóstico, con el consiguiente riesgo de complicaciones médicas relevantes.

El coordinador del proyecto y del Grupo de Trabajo de Infecciones en Urgencias de SEMES, Juan González del Castillo, señala que "las infecciones de transmisión sexual están aumentando de forma preocupante y, en muchos casos, pasan desapercibidas porque pueden no dar síntomas durante mucho tiempo. Informarse, protegerse y hacerse pruebas cuando existe riesgo es una forma de cuidarse a uno mismo y también a los demás".

"Desde los servicios de urgencias vemos a diario las consecuencias del diagnóstico tardío, por lo que es fundamental normalizar la prevención, el uso del preservativo y el acceso sencillo al cribado", añade.