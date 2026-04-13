Infosalus.- Sanidad y sindicatos del Ámbito crean la Comisión de Seguimiento del acuerdo de Estatuto Marco

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece una rueda de prensa tras una reunión con organizaciones sindicales de los Servicios de Salud, en el Ministerio de Sanidad, a 26 de enero de 2026, Madrid (España). García se ha reunido con organizacio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han constituido este lunes la Comisión de Seguimiento del acuerdo que alcanzaron el pasado enero para impulsar la tramitación del anteproyecto de ley del Estatuto Marco.

Según han informado los sindicatos, la reunión que han mantenido con Sanidad supone el inicio de una "fase decisiva" para incentivar la tramitación legislativa y que los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) puedan beneficiarse cuanto antes de mejoras en aspectos como la jornada de trabajo, jubilación, derechos laborales, conciliación o carrera profesional.

En este sentido, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han instado a los responsables del Ministerio de Sanidad a seguir trabajando para que la reforma del Estatuto Marco sea una realidad lo más pronto posible y puedan empezar a implantarse las más de 100 mejoras que contempla esta norma.

Durante el encuentro, se ha abordado la revisión de las retribuciones básicas (sueldo base y trienios) en función del nuevo modelo de clasificación profesional acordado en el borrador de Estatuto. Así, ha dado comienzo un proceso de negociación que se desarrollará de forma paralela a la tramitación de la ley.

Este proceso negociador busca establecer una adecuada correspondencia entre los diferentes grupos de clasificación y sus retribuciones básicas correspondientes, de modo que no puedan mantenerse estructuras retributivas "obsoletas".

Los sindicatos han detallado que esta adecuación debe tomar como referencia una ordenación completa y coherente de los grupos de clasificación, basada en el reconocimiento expreso de la responsabilidad inherente a la actividad, así como de las exigencias formativas y, en su caso, de la especialización exigida a determinadas categorías.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha informado a los sindicatos sobre el estado actual del proceso previo necesario para que el anteproyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros y pueda iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

En paralelo a la reuniones con el Ministerio de Sanidad, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF continúan con su agenda de asambleas en hospitales de toda España para informar sobre el contenido de la norma, así como con contactos con los grupos políticos del Congreso de los Diputados.

Las organizaciones sindicales han incidido en que, "frente a actitudes obstruccionistas basadas en intereses particulares y no generales", mantienen su voluntad de generar un nuevo escenario laboral de mejoras y avances para los profesionales que redunde, a su vez, en una mejor atención para la población.