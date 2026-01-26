Sanidad y los sindicatos del Ámbito llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, tras la reunión del ámbito para abordar el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, en la sede del Ministerio, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). El ministerio de Sanida - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco.

"Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renorvarse 22 años", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa.

