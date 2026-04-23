Infosalus.- Sanidad suspende la reunión con el Comité de Huelga y CCAA tras el "incumplimiento" de una de las partes

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). La ministra comparece para informar de las irregularidades que han marcado la convocatoria de plazas y pr - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves la suspensión de la reunión conjunta prevista con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco, después de considerar que una de las partes no ha cumplido el acuerdo alcanzado.

"Esa reunión no se ha podido celebrar porque, pese a haberse alcanzado un acuerdo antes de ayer, una de las partes no lo ha cumplido, lo que ha impedido continuar con el procedimiento previsto", ha señalado García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado.

No obstante, la ministra ha asegurado que "el diálogo sigue intacto" y ha defendido la reforma impulsada por su departamento: "Es la primera vez en 23 años que se modifica el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales, un marco que nunca antes se había cambiado ni se había demandado".