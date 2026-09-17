Sanidad ultima el anteproyecto de la Ley de Salud Digital

Archivo - El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). La convocatoria es para informar sobre las últimas noticias del brote de Hantavirus y - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha avanzado este jueves que el Ministerio de Sanidad está trabajando en el borrador del anteproyecto de Ley de Salud Digital antes de someterlo a audiencia e información pública.

Así lo ha indicado Padilla durante su intervención en el V Congreso de Derecho Farmacéutico, celebrado en el Colegio de la Abogacía de Madrid.

Según el Ministerio, la futura ley garantizará que todos los ciudadanos, tanto del ámbito público como privado, dispongan de una historia clínica digital interoperable y accesible en todo el país y en la Unión Europea, que asegure la continuidad asistencial.

Además, la norma regulará el uso de tecnologías digitales y emergentes -como la biometría o las neurotecnologías- en el ámbito sanitario, así como el tratamiento ético y seguro de los datos clínicos con fines científicos.

Durante el Congreso, el secretario de Estado también ha señalado que la tramitación del real decreto de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud dependerá de cómo evoluciona el proyecto de ley de Medicamentos y Productos Sanitarios en el Congreso de los Diputados.

En este contexto, Padilla ha destacado que se trata de normas que están enfocadas para el conjunto del país. "Son normas que amplían las capacidades de los profesionales, pero que también lo hacen teniendo a los pacientes en el centro", ha añadido.

Tras ello, ha recordado que en el real decreto de Evaluación de Tecnología se ha incorporado a los pacientes en los órganos de gobierno, así como en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.

V CONGRESO DE DERECHO FARMACÉUTICO

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado este jueves el V Congreso de Derecho Farmacéutico, un encuentro que reunirá durante dos jornadas a más de una treintena de expertos y representantes del ámbito jurídico, sanitario, farmacéutico y biotecnológico para analizar los principales retos regulatorios que afrontan estos sectores en España y la Unión Europea.

El diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Javier Mata, ha resaltado la "especial intensidad" que vive actualmente el derecho farmacéutico, que "convive con normas nacionales y europeas".

Mata ha repasado alguno de los puntos más destacados para la industria farmacéutica, como la Ley de Biotecnología de la UE o el paquete legislativo farmacéutico europeo. "La gran cuestión es que Europa sea un lugar atractivo para investigar y conciliar que los pacientes puedan acceder a los medicamentos en condiciones razonables", ha apuntado.

A lo largo de dos jornadas, el Congreso reunirá a más de una treintena de representantes y especialistas de los ámbitos jurídico, institucional, farmacéutico, sanitario y biotecnológico.