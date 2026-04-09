Sanidad visita en Canarias las unidades ambulatorias de salud mental para la atención a la infancia migrante

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). Dos migrantes, de un total de 108 personas a bordo, han fallecido en el intento de un cayu - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisionada de Salud Mental, Belén González, ha realizado una visita institucional a Canarias para conocer sobre el terreno dos de las actuaciones financiadas por el Ministerio de Sanidad en esta materia, como son el despliegue de dispositivos de atención a la infancia migrante y la implementación de un centro alternativo a la hospitalización en salud mental en La Palma.

Durante la jornada, González también mantendrá reuniones con responsables institucionales y sanitarios, entre ellos la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. Asimismo, visitará el Centro de Rehabilitación Psicosocial y la Unidad de Noche de San Andrés y Sauces y mantendrá un encuentro con la Fundación FUNDEC y entidades sociales del ámbito de la salud mental.

Así, entre las actuaciones previstas, destacan las Unidades Psicosociales Ambulatorias para Infancia Migrante (UPAIM), un proyecto implementado en coordinación entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, y que cuenta con una financiación de 200.000 euros por parte del Ministerio de Sanidad.

Según explica el Ministerio, el objetivo de estas unidades móviles es el de prevenir y mejorar la salud mental de un colectivo especialmente vulnerable a los trastornos de salud mental derivados de experiencias traumáticas vividas en origen, tránsito y destino.

En concreto, estas unidades trabajan juntamente con los dispositivos de atención en llegada, los centros de emergencia y el sistema estable de protección de menores, así como la red de atención primaria y la red especializada de salud mental del Servicio Canario de la Salud, y los centros educativos.

Su trabajo se centra en el acompañamiento y asesoramiento técnico de los profesionales de estas instituciones, así como en el refuerzo de la coordinación, realizando también intervenciones directas con los menores. Cuentan con profesionales de psicología y mediadores interculturales. Su carácter móvil les permite desplazarse a distintas localizaciones y ámbitos de intervención, mejorando así la accesibilidad a los servicios de salud mental.

La visita incluye también el seguimiento del convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias para atender las consecuencias en salud mental derivadas de la erupción volcánica de La Palma. Esta actuación ha permitido la creación de un Centro de Día con Unidad de Noche, destinado a la atención de personas con trastornos mentales graves, que supone una alternativa a la hospitalización psiquiátrica.

El proyecto, financiado con 1,5 millones de euros, se enmarca en un modelo de atención comunitaria y continuada, alineado con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.