Sanitarios y pacientes destacan la necesidad de impulsar una Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias

Archivo - Médico mirando una radiografía de los pulmones de un paciente. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / UTAH778 - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Salut Respiratòria de la Universitat de Barcelona, con el aval de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), celebrará este miércoles la jornada 'RespirAP 2026', en la que se destacará la necesidad de impulsar una Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias.

"La necesidad de reforzar la salud respiratoria no es solo una demanda de los profesionales sanitarios, sino también de los pacientes. Es fundamental avanzar en prevención, diagnóstico precoz, coordinación asistencial y acceso equitativo a recursos y tratamientos", ha destacado el presidente de FENAER, Mariano Pastor.

El encuentro, que se celebrará en el Paraninfo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona, busca actualizar conocimientos, promover una visión integral del paciente respiratorio y reforzar la conexión entre Atención Primaria, neumología, enfermería y otras especialidades en un formato multidisciplinar.

En este sentido, los organizadores han recordado que las patologías respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma o la apnea del sueño, continúan siendo una de las principales causas de enfermedad, discapacidad y mortalidad, y afectan a un número creciente de personas, requiriendo un abordaje más coordinado, multidisciplinar y adaptado a la complejidad de los pacientes.

A ello se suman factores como la contaminación ambiental, el tabaquismo o el infradiagnóstico, que siguen condicionando la evolución de estas patologías y ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia modelos asistenciales más integrados. Sin embargo, han advertido de que la salud respiratoria continúa sin ocupar una posición prioritaria en las políticas sanitarias.

En este contexto, el coordinador de la jornada, Álvar Agustí, ha señalado que iniciativas como RespirAP 2026 pretenden, además de actualizar a los profesionales en los últimos avances, favorecer una visión más integral del paciente y contribuir a una mayor sensibilización social e institucional sobre la importancia de la salud respiratoria.

En paralelo, iniciativas de concienciación como la campaña 'No es Normal Tour', impulsada por SEPAR, están contribuyendo a visibilizar síntomas respiratorios que a menudo se infravaloran, como la tos persistente, la falta de aire, la expectoración, los ronquidos o el cansancio mantenido, y a reforzar el mensaje del diagnóstico precoz.