Infosalus.- Sanofi nombra a David Tick nuevo director general de General Medicines para España y Portugal

David Tick y Sami Meniri. - SANOFI

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Sanofi ha anunciado este martes cambios en su Comité de Dirección de España y Portugal, con los nombramientos de David Tick como director general de General Medicines y de Sami Meniri como director general de Vacunas, mientras que Raquel Tapia mantiene su rol como directora general de la filial.

Según ha detallado la compañía, Tick, que era General Manager de Vacunas en Japón y, anteriormente, lideró el negocio de vacunas en Indochina y posiciones clave en Austria, asume el cargo en sustitución de Ignacio Sáez-Torres, quien pasa a ocupar la posición de director general Pharma para la región LATAM.

Tick ha destacado su "orgullo" por asumir la dirección de un área "estratégica" en un momento "clave" para General Medicines, destacando el "desarrollo y próximo lanzamiento" de nuevas terapias 'first and best in class' para la diabetes tipo 1 autoinmune, así como de innovaciones para la enfermedad de injerto contra receptor crónica.

"Somos una compañía de referencia en la actualidad en áreas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trasplantes, y nuestro objetivo es seguir reforzando ese liderazgo, impulsando la innovación para que estos avances se traduzcan en mejoras significativas en el manejo de estas patologías y en la calidad de vida de los pacientes", ha resaltado.

SAMI MENIRI

Por su parte, Sami Meniri asume la dirección general de Vacunas de Sanofi para España y Portugal en sustitución de Marta Díez, quien pasa a ocupar la posición de Head of Influenza & Covid-19 Franchise a nivel global.

Meniri tiene más de 14 años de experiencia en la compañía y, antes de asumir esta responsabilidad, ejerció como Head of Specialty Care en Portugal, donde lideró lanzamientos clave en áreas como inmunología y enfermedades raras. Previamente, ocupó posiciones de responsabilidad en Francia, México y Estados Unidos, incluyendo la dirección de la franquicia de vacunas de adultos en Sanofi Francia.

Meniri ha subrayado el "privilegio" que supone para él asumir este nuevo cargo en España y Portugal, "una región que ha demostrado que la innovación en vacunas salva vidas", según ha indicado poniendo como ejemplo el "liderazgo" de España en la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en lactantes, que ha reducido hospitalizaciones e ingresos en UCI.

"Pero la prevención no puede detenerse ahí. En un contexto de envejecimiento poblacional y mayor presión sobre los sistemas sanitarios, proteger solo en la infancia ya no es suficiente", ha resaltado afirmando que Sanofi "tiene la responsabilidad de seguir liderando" los avances hacia una estrategia de vacunación a lo largo de toda la vida.