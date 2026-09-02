Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Sindicato de Enfermería (SATSE) ha acusado este miércoles al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de ofrecer "medias verdades" sobre la situación asistencial en Ceuta, al tiempo que ha exigido un aumento de plantillas y mejoras en las condiciones de los profesionales sanitarios.

El máximo órgano de dirección del sindicato ha trasladado su apoyo a enfermeras, fisioterapeutas y al conjunto del personal de INGESA, que llevan varias semanas trabajando en un "grave y preocupante clima de sobrecarga, tensión e inseguridad que está afectando a su salud física, psicológica y emocional".

En este contexto, ha vuelto a reclamar a INGESA que ofrezca mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo al personal sanitario en Ceuta, incluyendo la formalización de contratos de un mínimo de seis meses para poder fidelizar a los profesionales y la compensación con días de descanso por el sobreesfuerzo que están realizando al doblar turnos y realizar "muchas más" horas de las que les corresponden.

Tras ello, ha denunciado la política de "oscurantismo" del instituto dependiente del Ministerio de Sanidad en sus informaciones sobre la presión asistencial que enfrenta la ciudad autónoma. En concreto, SATSE ha aseverado que las cifras de la administración no coinciden con la realidad, ya que no se contabiliza a todas las personas que son atendidas.

En esta línea, ha criticado que el INGESA insista en que no ha habido colapso asistencial en ningún momento. "Es absolutamente impresentable que un personal que se encuentra exhausto tenga que escuchar en los medios de comunicación que la situación, tanto en el hospital como en los centros de salud de Ceuta, no ha sido ni es grave y que, en todo momento, ha estado bajo control", han apuntado desde la organización sindical.

Asimismo, han afeado a INGESA que destaque que se han realizado 100 nuevas contrataciones de personal cuando "lo que se ha hecho es prorrogar de manera temporal contratos ya existentes".