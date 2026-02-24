Infosalus.- SATSE apela a las CCAA para garantizar unas plantillas enfermeras adecuadas y cumplir con el futuro Estatuto Marco

Archivo - Enfermera, hospital, habitación. Gotero. Paciente. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha apelado este lunes a las comunidades autónomas para que trabajen a favor de implantar y desarrollar los avances contemplados en el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco y ayuden a garantizar unas plantillas de enfermeras adecuadas a las necesidades de cada servicio de salud.

SATSE ha afirmado que el proyecto normativo, acordado entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos del Ámbito de Negociación, entre los que se incluye, refleja la necesidad de que los servicios de salud se impliquen en la planificación de recursos humanos para terminar con problemas como la precariedad, la temporalidad y la sobrecarga de trabajo, "estructurales" en el sistema.

"De todo ello, no solo se beneficiarán los profesionales, sino que también lo harán de manera directa los pacientes y usuarios de la sanidad pública", ha subrayado la organización sindical.

Entre sus disposiciones, el anteproyecto establece la creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario que ayude a una adecuada planificación de las necesidades de personal, permita el control y seguimiento de la termporalidad y la coordinación de las políticas de recursos humanos.

Además, se requerirá un conjunto mínimo de datos que deberá estar a disposición de las mesas sectoriales y del Ámbito de Negociación, permitiendo que las organizaciones sindicales puedan ejercer su función de control sobre el empleo público del Sistema Nacional de Salud (SNS).

A este respecto, SATSE ha demandado que el registro se desarrolle "con agilidad" una vez aprobada la ley, para evitar una situación como la del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que ha precisado que lleva más de 12 años pendiente de finalización y completa implementación.

Sobre el REPS, el Estatuto Marco, en su artículo 21, incide en una "asignatura pendiente y no aprobada" por parte de las comunidades autónomas, que sus servicios de salud comuniquen, con normalidad y sin dilaciones, los datos de profesionales sanitarios al Ministerio de Sanidad para su incorporación a este registro.

El sindicato ha recordado que ha sido y es un "caballo de batalla" que las mesas de negociación puedan abordar la planificación presente y futura de las plantillas en base a una radiografía actualizada y con datos objetivos. "Algo que parecen no compartir muchas administraciones sanitarias públicas que hacen de la opacidad y falta de transparencia su 'modus operandi", ha aseverado.

PLANES DE ORDENACIÓN

Por otra parte, SATSE ha detallado que el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco recoge que los planes de recursos humanos deben ser negociados en la mesa sectorial y publicados de manera periódica. A la hora de estos acuerdos, deberán tenerse en cuenta unas "ratios adecuadas".

En este punto, la organización ha hecho mención a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre ratios enfermeras que se llvó al Congreso de los Diputados y que confía en que finalmente sea aprobada.

Según ha señalado, los planes de ordenación especificarán los criterios de determinación de los puestos de difícil cobertura, y serán trasladados a la Comisión de Recursos Humanos del SNS para realizar el análisis de las necesidades existentes.

El nuevo Estatuto Marco también estipula que serán negociadas, en mesa sectorial, las medidas necesarias para la planificación de necesidades y programación periódica de las convocatorias de selección, promoción interna y movilidad, así como los cambios en la distribución o necesidades de personal.

SATSE ha insistido en que estos "importantes pasos", logrados "gracias a la presión y propuestas" de los sindicatos en el Ámbito de Negociación a lo largo de los últimos tres años, no deberían recibir "ninguna zancadilla" por parte de las consejerías competentes en la planificación y gestión de los recursos humanos.

"Enfermeras, fisioterapeutas y resto del personal constituyen el principal motor del Sistema Nacional de Salud", ha concluido.