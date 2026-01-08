Infosalus.- SATSE, CCOO, UGT y CSIF condicionan su apoyo al Estatuto Marco a la aprobación de un acuerdo retributivo

Archivo - Personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). La protesta, convocada por Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, r - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (SATSE-FSES), Comisiones Obreras (FSS-CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han condicionado su apoyo al nuevo Estatuto Marco a la aprobación de un acuerdo sobre el reconocimiento retributivo básico que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional.
"Es totalmente vinculante, sin acuerdo retributivo, no hay aval al Estatuto Marco por nuestra parte", han asegurado en un comunicado tras la reunión que han mantenido este jueves con el Ministerio de Sanidad, que aseguran que se ha comprometido a trasladar la demanda a los ministerios de Hacienda y Función Pública, competentes en esta materia.
Los sindicatos han destacado que en este reciente encuentro, con presencia de la ministra Mónica García, se han producido nuevos avances entre las organizaciones y Sanidad, de tal forma que la última versión del texto del Estatuto Marco incluya todas las demandas en derechos y condiciones laborales para todas las categorías profesionales, quedando pendiente el mencionado reconocimiento retributivo aparejado a la nueva clasificación.
De este modo, las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación han afirmado que, llegados a este punto, podrían estar de acuerdo con cerrar esta fase de la negociación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, pero siempre y cuando el acuerdo retributivo se apruebe.
En caso de que no se produzca dicho acuerdo, SATSE, CCOO, UGT y CSIF han advertido que, además de no cerrar el anteproyecto, se volverán a retomar las medidas de presión y movilización anunciadas, que incluían la convocatoria de huelga indefinida.
Estas organizaciones han reiterado su disponibilidad a seguir negociando para lograr un Estatuto que realmente garantice un marco regulador óptimo y beneficioso para todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Por último, han recordado que el momento de cerrar un acuerdo en torno al Estatuto Marco es "ahora", dado que su tramitación en el Congreso de los Diputados, una vez se apruebe por parte del Consejo de Ministros, requiere de unos tiempos amplios. "Una norma de tanta importancia y calado para nuestro siempre sanitario tiene que ser aprobada en la actual legislatura", han finalizado.