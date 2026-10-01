SATSE celebra su 40º aniversario con el compromiso de defender y mejorar los derechos de enfermeras y fisioterapeutas

Archivo - Sanitaria atendiendo a una paciente en la UCI. - TEMPURA/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha cumplido en octubre su 40º aniversario desde su fundación, conmemoración que ha aprovechado para destacar que mantiene su compromiso de "defender y mejorar los derechos y condiciones laborales de enfermeras y fisioterapeutas".

Así, y bajo el lema 'Cuidar nos une', ha anunciado que va a realizar -durante los próximos meses- distintas acciones y actividades de información, visibilización y sensibilización en todas las comunidades autónomas. El objetivo es "poner en valor cuatro décadas de compromiso y defensa de la profesión enfermera y de Fisioterapia", ha explicado.

SATSE, el primer sindicato de la Sanidad en España, ha destacado que mantiene vigentes sus principios constitucionales y su apuesta por "la mejora del sistema sanitario" del país. En este tiempo, y según ha declarado, ha conseguido avances para ambas profesiones "en el plano laboral y profesional gracias al esfuerzo y trabajo colectivo de miles de personas que han ejercido y ejercen el sindicalismo activo en todo tipo de contextos no exentos de dificultades y obstáculos".

"Una organización sindical independiente y sin ataduras políticas" es como se califica, al tiempo que ha informado de que ha mantenido en estos años "una constante tendencia a sumar nueva afiliación, llegando, en la actualidad, a superar la cifra de 140.000 profesionales". Además, ha asegurado haber logrado "importantes victorias en las sucesivas elecciones sindicales" que le han llevado a estar presente "en todos los ámbitos y foros de negociación", por lo que se ha consolidado "como el primer sindicato en el ámbito sanitario".

Junto a ello, ha indicado que su sindicalismo profesional "ha ido parejo al desarrollo y evolución de dos colectivos sanitarios que son cada vez más reconocidos y valorados por el conjunto de la ciudadanía, como destacan sucesivas encuestas y sondeos de opinión". Los dos "tienen mayor poder de influencia en sus relaciones con las Administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y provincial, los partidos políticos y otras organizaciones", ha explicado.

AVANCES CONSEGUIDOS

En cuanto a las mejoras obtenidas, ha puesto de relieve, en el plano formativo, "la consecución del Grado universitario, que abrió directamente el camino al Máster y Doctorado; y, de otro lado, la creación y mantenimiento de las Direcciones de Enfermería y puestos de supervisión, así como el derecho a reconocer la trayectoria y el esfuerzo de los profesionales a través de la carrera profesional".

"De igual forma, la cada vez mayor presencia de enfermeras en puestos de responsabilidad, como Gerencias, Direcciones Generales o Consejerías, es otro paso muy relevante", ha agregado, para poner de relieve, en materia normativa, "la Ley General de Sanidad, que cumple también 40 años; la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que, por primera vez, reconoció las funciones de las enfermeras; y los reales decretos de especialidades y de indicación enfermera".

A ello, ha sumado la actual reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, "fruto también de la negociación mantenida" con el Ministerio de Sanidad. De hecho, al respecto ha subrayado su "política de búsqueda de acuerdos, tanto a nivel nacional como internacional, con otras organizaciones, instituciones y organismos".

El objetivo siempre es "sumar fuerzas de cara a lograr mejoras en las condiciones laborales y profesionales de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas", ha manifestado, tras lo que ha sostenido que "las acciones conjuntas con Unidad Enfermera, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) o Global Nurses United (GNU) son claros ejemplos".

La organización sindical, que ha puesto en valor que Enfermería y Fisioterapia "son dos profesiones con un cuerpo de conocimiento propio, teórico y práctico, que han de liderar los ámbitos que son de su competencia y también espacios comunes como la gestión, la dirección y la toma de decisiones", ha sostenido que ello debe materializarse "sin tener que seguir aguantando jerarquías artificiales y normativas retrógradas, ni tampoco coerciones a su libertad profesional ni aspiraciones legítimas".

Por último, y una vez expuesto sus acciones por la igualdad para "lograr una sociedad más justa e igualitaria", ha declarado que "el proceso de transformación sanitaria que se inició hace 40 años ha de completarse dejando atrás la época en la que se ponía el foco en la curación e iniciando una nueva revolución que sitúe a los pacientes en el centro y a los cuidados en el eje vertebrador del sistema".