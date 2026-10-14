SATSE cumple 40 años con la vista en la próxima legislatura y en un Gobierno que apoye las condiciones profesionales - EUROPA PRESS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor, ha mostrado su satisfacción por la conmemoración del 40º aniversario de la organización, que coincide con un momento "complicado" por la convocatoria de elecciones generales, ante lo que ha pedido que el nuevo Gobierno "apueste por mejorar las condiciones laborales de enfermeras, de fisioterapeutas y del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

El deseo es "que este nuevo Gobierno apueste por todos esos proyectos que se han quedado en el camino", ha indicado en referencia, entre otros, al Proyecto de Ley de Estatuto Marco. Así, la meta es "que podamos contar con una norma básica que mejore nuestras condiciones, que se apueste por este Estatuto Marco", ha insistido.

Además, ha demandado que el Ejecutivo que se forme tras los comicios impulse "la Ley del Medicamento", así como que abogue "por reformar, también, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)". Otra intención es "que, por fin, podamos ver aprobada nuestra Ley de Ratios de Enfermeras, que llevamos ocho años con ella atascada en el Parlamento", ha subrayado.

Mientras tanto, ha destacado los "40 años de lucha sindical (...) defendiendo la profesión", con "vocación de servicio" y en los que se ha llegado a acuerdos. Por ello, ha puesto en valor "la importancia del diálogo, la importancia de unir voces para avanzar", frente a "esas inercias que han ido frenado el pleno desarrollo" de las profesiones de la Enfermería y la Fisioterapia.

"Nos han atacado, nos han subestimado y han intentado limitarnos", ante lo que "nuestra respuesta ha sido y seguirá siendo avanzar con argumentos, trabajo y voluntad de acuerdo", ha continuado, tras lo que ha manifestado que "el sistema sanitario necesita cambios urgentes y debe situar el cuidado en el lugar estratégico que le corresponde".

PIDE UN PACTO DE ESTADO, DE VERDAD

Villaseñor, quien ha recordado que la celebración coincide con la de la Ley General de Sanidad, que "reconoció la aportación de todas las profesiones", ha sostenido, sin embargo, que "40 años después, persisten desigualdades". Por ello, "necesitamos ese pacto por la Sanidad, de verdad, con la participación de quienes hacemos posible la atención día a día", ha explicado, concretando que es oportuno "que afronte la falta de profesionales, que garantice la financiación suficiente y estable, y que ponga al paciente en el centro".

"Una clave será reforzar el cuidado y el papel de la Enfermería y la Fisioterapia en la asistencia, la gestión, la toma de decisiones y la investigación", ha insistido, y es que "el valor de una profesión no depende del poder acumulado, sino de lo que aporta a la salud y el bienestar". "No podremos afrontar el futuro con estructuras ancladas en el pasado", ha zanjado.

En la misma línea se ha mostrado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha compartido que "el valor de los cuidados está ahí" y es lo que aportan las enfermeras. "Todos somos pacientes y vamos a necesitar que nos cuiden", ha proseguido, para añadir que "la salud es mucho más que el resultado de una prueba o de un tratamiento".

Así, tras incidir en la importancia de los determinantes sociales de la salud, ha puesto de relieve el "conocimiento científico" de las profesionales y la humanización que les caracteriza. Por ello, "necesitamos un sistema sanitario que sea más comunitario, más cercano y conectado con los servicios sociales", por lo que las enfermeras tendrán "un papel cada vez más decisivo", ha indicado.

Además, y una vez expuesto el hecho de que la Enfermería es "una profesión feminizada" que "ha tenido que hacer camino frente a muchos prejuicios", ha manifestado que, junto a la Fisioterapia, es "un tesoro" que ha defendido SATSE. "Sois parte fundamental de los equipos multidisciplinares", ha enfatizado, punto en el que ha destacado los avances conseguidos durante su mandato, como "el Comité de Cuidados en Salud y la aprobación del Marco estratégico de Cuidados en Enfermería".

SANIDAD ESPERA QUE LA LEY DE RATIOS DE ENFERMERAS SE RETOME CON LAS NUEVAS CORTES

"Espero que se recupere en la siguiente legislatura", ha sostenido, por último, en relación con la Ley de Ratios de Enfermeras y tras celebrar el aumento de la oferta de plazas de Enfermera Interna Residente (EIR) dentro de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y el derecho facilitado a la indicación de medicamentos.

Por su parte, la exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha incidido en los "grandes logros" alcanzados por la profesión, como "el Grado, el acceso pleno al Máster y al Doctorado, y las especialidades". "Las enfermeras prestáis cuidado, educación en salud y gestionáis unidades", así como "autorizáis la dispensación de medicamentos con seguridad jurídica", por lo "sois figuras imprescindibles del sistema sanitario", ha subrayado.

La 'popular' ha destacado las medidas llevadas a cabo durante su tiempo al frente del departamento ministerial, como la aprobación del Estatuto Marco de 2003, y las leyes de Cohesión y Calidad del SNS y de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). La última "fue un momento muy importante para la Enfermería", ya que "hasta entonces, las funciones estaban dispersas en normas antiguas" y certificó el reconocimiento "como profesión sanitaria", ha asegurado.

Para finalizar, el exsecretario de Estado de Sanidad, Fernando Lamata, que ha destacado la "relevante contribución de SATSE", ha recordado que, según datos del Ministerio de Sanidad, de 2024, "el 39,4 por ciento de las enfermeras manifestó su intención de dejar la profesión en los próximos 10 años". A su juicio, "el problema es que los recursos son insuficientes y no se puede acceder cuando lo necesitas" a la Sanidad.