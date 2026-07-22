SATSE da un "rotundo suspenso" a las consejerías de Sanidad por la gestión de la asistencia en verano

Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que los responsables de las consejerías de Sanidad se marchan este verano de vacaciones con un "rotundo suspenso" por su gestión de la asistencia sanitaria durante el periodo estival, al considerar que no han evitado la repetición de los problemas de años anteriores, como la sobrecarga de trabajo del personal por la falta de sustituciones de toda la plantilla.

Según SATSE, la asistencia en hospitales y centros de salud se está viendo perjudicada durante este mes de julio por la sobrecarga de trabajo de las plantillas, las largas esperas en Urgencias, el cierre de camas y unidades y la reubicación de pacientes en distintas áreas de los centros.

El sindicato advierte de que estos problemas tienen consecuencias perjudiciales en la salud de personas que deben ser atendidas en centros sanitarios sin plantillas y camas suficientes, quirófanos cerrados y consultas suspendidas y retrasadas. También asegura que afecta a la salud, desempeño profesional y conciliación de enfermeras, fisioterapeutas y otro personal sanitario que se encuentran desbordados y, en muchos casos, agotados física y psicológicamente.

La organización sindical recalca que estas situaciones se producen, fundamentalmente, porque hay muchas plazas que no se han cubierto en hospitales y centros de salud una vez que el personal coge sus vacaciones o causa baja por enfermedad u otras eventualidades.

El Sindicato afirma que los consejeros de Sanidad se lamentan porque no encuentran a profesionales de enfermería para trabajar en verano, pero denuncia que siguen sin implementar las medidas necesarias para resolver el déficit estructural que sufren en su servicio de salud y, de esta forma, posibilitar que estas situaciones no se repitan en los próximos años.

"Cuando se les pide colaborar económicamente para aumentar las plazas universitarias de enfermeras, no quieren hacerlo; cuando se les pide apoyar una ley estatal que garantice unas ratios seguras y adecuadas, no quieren hacerlo, y cuando se les pide que mejoren las condiciones de trabajo para evitar la migración a otros países y comunidades autónomas y el abandono de la profesión, no quieren hacerlo", añade.

TAREAS ADICIONALES PARA LOS PROFESIONALES

SATSE señala que esta realidad conlleva que las profesionales de enfermería y de otras categorías tengan que atender a más pacientes y realizar tareas adicionales a las que les competen de manera ordinaria, alargar sus jornadas laborales, trabajar en noches y fines de semana que no les correspondían e, incluso, verse obligadas a renunciar a permisos y a días de descanso y de libre disposición.

De esta forma, los servicios de salud aumentan la "deuda horaria" a favor del trabajador que, posteriormente, pretenden saldar dando descansos en fechas que tienen menos interés para el profesional, incluso ya en el año siguiente, agrega.

En Pontevedra, por ejemplo, SATSE ha denunciado que hay centros de salud en los que trabajan habitualmente siete enfermeras y ahora solo hay dos profesionales, y, en La Rioja, una enfermera ha tenido que quitarse "sobre la marcha" una semana de vacaciones que ya le habían concedido por indicación de su gerencia, que le argumenta que las necesidades del servicio así lo requieren.

Otro problema que se ha vuelto a repetir este mes de julio es que hay pacientes que no están siendo ubicados en las unidades especializadas en su enfermedad y son "repartidos" de forma dispersa por el hospital. Debido a que se han cerrado unidades completas o un determinado número de camas, son reubicados en unidades o servicios periféricos donde el personal no siempre cuenta con los medios requeridos ni la experiencia necesaria, concluye.