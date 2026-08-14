SATSE denuncia que los datos facilitados por INGESA no corresponden con la "compleja" realidad sanitaria en Ceuta

Varias personas llegan a España desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo del día de hoy de Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón. En la última semana lo han hecho y - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha cargado contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Sanidad por difundir informaciones que no corresponden con la "compleja" situación sanitaria que atraviesa Ceuta y ha acusado a los organismos públicos de hacer una "venta institucional" que "nada tiene que ver con la realidad".

El sindicato ha asegurado que las cifras de asistencias sanitarias que proporciona el INGESA son incorrectas y, en particular, ha detallado que este jueves las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta prestaron 286 asistencias y no 108, como informó INGESA, mientras que el miércoles fueron 310.

"Desde SATSE defendemos que cualquier comunicación institucional relacionada con una situación de crisis debe estar basada en datos contrastados y actualizados, evitando generar confusión, minimizar la dimensión del problema o trasladar a la opinión pública una imagen que no se corresponde con la experiencia que están viviendo la ciudadanía y la fuerza laboral", ha aseverado en un comunicado.

La organización sindical ha detallado que la actual crisis migratoria está ahondando en uno de los problemas estructurales de la sanidad ceutí, la falta de profesionales, a lo que se suma la reestructuración del centro hospitalario, que, según ha apuntado, ha habilitado "en precario" una nueva área en las Urgencias para atender patologías que requieren una zona de aislamiento.

Por ello, ha urgido a hacer efectivo el Real Decreto 118/2023 de 21 de febrero, que en su disposición adicional tercera, habilita a la dirección del INGESA para establecer las medidas necesarias que incentiven la contratación de profesionales en esos puestos.

En esta línea, ha subrayado que la sanidad de Ceuta necesita "soluciones estables y definitivas, no parches". "Ya no son suficientes las medidas puntuales ni las soluciones provisionales. La situación requiere una respuesta coordinada, inmediata y proporcional a las necesidades existentes y que sea aplicada con carácter urgente", ha enfatizado.

TRABAJAR A 32 GRADOS

A este contexto el sindicato ha sumado la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización, que ha achacado a la "política de recorte presupuestaria". Esto ha llevado a que los profesionales hayan tenido que asumir en los últimos días condiciones de trabajo "tercermundistas", con temperaturas que han alcanzado los 32 grados en determinadas zonas del hospital.

El sindicato ha exigido medidas inmediatas para solucionar el problema, ya que se está indicando a los trabajadores que hasta noviembre no se va a solucionar, lo que está generando nerviosismo entre la plantilla.

SATSE ha pedido una reunión de la Junta de personal del centro y está trabajando en la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones de temperatura que asume el centro. También presentará este viernes un escrito a la gerencia, a la dirección territorial del INGESA en Ceuta y al servicio de prevención para solicitar valoración integral de riesgos del servicio de Urgencias por la situación que se está viviendo.