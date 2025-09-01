SATSE denuncia la falta de enfermeras especialistas de Salud Mental para atender la creciente demanda de la población

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado el déficit de enfermeras especialistas de Salud Mental, apuntando que los servicios sanitarios siguen sin crear las plazas necesarias para que estas profesionales puedan atender las crecientes necesidades de la población en este ámbito.

En línea con los datos del Ministerio de Sanidad, el sindicato ha destacado que del total de enfermeras con título de especialista de Salud Mental que hay en España, menos de 7.000, solo el 48 por ciento tiene un contrato acorde a su especialidad. "Si ya es insuficiente la cifra de enfermeras tituladas, el que menos de la mitad de las mismas puedan luego trabajar es injustificable", ha afirmado SATSE en un comunicado en el marco del Día Internacional de estas profesionales.

A su vez, ha subrayado que cada vez son más las personas afectadas por este tipo de problemas, como evidencia el último Barómetro Sanitario del Ministerio y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que indica que, en 2024, el 18 por ciento de la población había necesitado atención por ello, mientras que, en 2025, el dato ascendió al 21 por ciento.

En este contexto, la organización sindical ha lamentado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) "no está preparado" para responder a esta creciente demanda de la población. Por ello, ha puesto en valor el trabajo de las enfermeras especialistas en todo el proceso de atención y cuidados y ha demandado a las administraciones un "compromiso real" para que puedan trabajar en unas condiciones laborales "dignas y adecuadas".

IMPLANTACIÓN DESIGUAL POR CCAA

Así, el sindicato ha criticado la "desigual" implantación de esta especialidad enfermera por comunidades autónomas. Veinte años después de su creación, en 2005, hay comunidades en las que no se ha instaurado la categoría de enfermera de salud mental, según ha aseverado SATSE.

Ante esta realidad, la organización ha reclamado a todos los servicios de salud que realicen un estudio detallado de las necesidades existentes en su respectiva comunidad autónoma y que, en base a sus resultados, creen de manera progresiva y constante las plazas suficientes de enfermeras especialistas en salud mental para que puedan trabajan con un enfoque integral en todo tipo centros, consultas externas y otros recursos sanitarios y sociosanitarios.

La organización sindical también ha incidido en que tampoco se está apostando por impulsar la formación sanitaria especializada en Enfermería de Salud Mental. En los últimos cuatro años solo se han creado 45 plazas más, hasta un total de 356 en la convocatoria EIR (enfermero interno residente) 2025-2026.

Además, ha reclamado una mayor presencia de estas especialistas en dispositivos preventivos y terapéuticos, como las unidades infanto-juveniles o las unidades de conductas adictivas, dado el incremento progresivo de casos entre la infancia y adolescencia.

En esta línea, SATSE ha recordado las conclusiones de un estudio propio realizado junto al sindicato educativo ANPE el pasado año, donde se apuntaba a un incremento de los problemas de salud mental entre el alumnado. Las principales patologías diagnosticadas son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la ansiedad y los intentos autolíticos y/o autolesiones.