SATSE denuncia la falta de reconocimiento del Ministerio de Sanidad a las matronas

Archivo - Mujer que acaba de dar a luz con su recién nacido y la matrona en el hospital. - SVETIKD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que la nueva norma sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios supone un retroceso en el avance y desarrollo profesional de las matronas, ya que, a su juicio, no recoge de forma "completa y adecuada" las competencias profesionales de estas enfermeras especialistas.

El Sindicato ha presentado alegaciones al Real Decreto por el que se modifica el anterior que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, para adecuar esta norma a las competencias y funciones de las matronas. Sin embargo, lamenta que no han sido tenidas en cuenta por el Ministerio de Sanidad.

Según SATSE, al "hacer oídos sordos" a las propuestas de la organización sindical en la fase de audiencia pública de la norma, el departamento dirigido por Mónica García ha perdido una "inmejorable oportunidad" para reconocer y visibilizar el trabajo de las matronas en las unidades y servicios de los centros y dispositivos sanitarios.

En este contexto, indica que las matronas, según establece la normativa estatal y europea que tiene que ver con las competencias, cualificaciones y habilitaciones profesionales, tienen autonomía técnica y científica para el ejercicio de las competencias que les son propias. Entre ellas, la dirección y liderazgo en los procesos de atención al embarazo, parto y posparto normales, y que se encargan de la atención integral a la salud de la mujer, abarcando la etapa reproductiva maternidad y también la salud ginecológica y sexual, durante toda su vida incluyendo la etapa del climaterio.

En concreto, desde SATSE se ha demandado que, cuando se define la Unidad de la Enfermería obstétrico-ginecológica, se apunte que, además de ser la responsable de desarrollar funciones y actividades destinadas a prestar atención a las mujeres en el embarazo, parto y puerperio, y al recién nacido, la matrona se encarga del asesoramiento sobre planificación familiar y colabora también en los procesos ginecológicos, muchos de ellos patológicos.

"Se ha introducido una Unidad específica de planificación familiar (U. 33), y se ha obviado el papel de la matrona, determinando que esta unidad asistencial, a pesar de ser multidisciplinar, se encuentra bajo la responsabilidad exclusiva de los especialistas médicos en Ginecología y Obstetricia o de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria", asevera.

ACTUALIZACIÓN

El Sindicato también ha propuesto que en la definición de la Unidad de Ginecología se aclare que el médico especialista en Obstetricia y Ginecología es responsable de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de patología inherente al aparato genital femenino y la mama, junto con otros profesionales sanitarios que actúen en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial y de su especialidad, como es el caso de la matrona.

"La incorrecta e insuficiente actualización de esta norma por parte del Ministerio de Sanidad impacta directamente en la práctica profesional de las matronas y en la visibilidad de sus competencias dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud", apuntan desde la organización sindical.

SATSE advierte de que la falta de un reconocimiento adecuado a las competencias y funciones de las matronas se suma a la insuficiencia de plantillas que existe en todas las comunidades autónomas, especialmente, en el ámbito de Atención Primaria.

Por último, SATSE apunta que, según el informe 'Situación actual y estudio de necesidades de enfermeras en España 2024', elaborado por el Ministerio de Sanidad, un total de 2.291 matronas estaban trabajando en Atención Primaria del SNS en 2022 (último año disponible), por lo que, atendiendo a la población femenina existente en España, hay una matrona por casi 11.000 mujeres.