SATSE denuncia que el intrusismo en fisioterapia es una amenaza para la salud y critica la inacción de la administración

Archivo - Sesión de fisioterapia. - ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado este martes la "amenaza para la salud" que suponen el intrusismo profesional y las pseudociencias en fisioterapia y ha criticado que las administraciones competentes no están desarrollando todas las actuaciones de control y sanción necesarias para poner fin a estas "prácticas ilegales".

Con motivo del Día Internacional de la Fisioterapia, el sindicato ha aseverado que la actividad de personas que actúan como si fueran fisioterapeutas en centros privados o en domicilios particulares y otras instalaciones es una "clara estafa" realizada con el único objetivo de obtener un beneficio económico y que, además, perjudica a los profesionales sanitarios, formados durante cuatro años para este trabajo, y a las personas a las que tratan.

SATSE ha explicado que el Código Penal califica este tipo de práctica de delito de intrusismo profesional y ha recordado que la Justicia ha condenado en distintas ocasiones a personas por realizar actuaciones propias de la fisioterapia sin disponer de la titulación oficial correspondiente.

A juicio del sindicato, el motivo por el que aún no se ha puesto coto a estas actuaciones se encuentra en la falta de intervención pertinente por parte de las administraciones. "Como sucede también en otros ámbitos laborales, está fallando la inspección, el seguimiento y la vigilancia necesarios para acabar con este problema", ha detallado.

Por ello, ha reclamado rigor y colaboración a todo el que conozca este tipo de prácticas y que las administraciones autonómicas y locales "no sean laxas ni permisivas" e implementen todas las medidas necesarias para reforzar y mejorar los procesos de autorización, inspección y control de todos aquellos centros o instalaciones que aseguran ofrecer servicios de fisioterapia.

RIESGOS POR FALTA DE CUALIFICACIÓN

"Solo los profesionales con el Grado de Fisioterapia pueden realizar de manera correcta, segura y satisfactoria todas las actuaciones y tratamientos adecuados para la recuperación, prehabilitación, habilitación, rehabilitación y readaptación de personas con patología, disfunciones o discapacidades", ha subrayado el sindicato.

En este sentido, ha advertido de que la falta de cualificación y habilitación para este tipo de prácticas deja a la persona usuaria "totalmente indefensa" si se produce un incidente o efecto adverso. Según ha precisado, los "pseudofisioterapeutas" no pueden demostrar los conocimientos necesarios para realizar, por ejemplo, una valoración clínica, identificar contraindicaciones, detectar signos de alarma, elegir el tratamiento correcto o actuar ante posibles complicaciones.

Asimismo, ha alertado de que un tratamiento inadecuado puede empeorar la lesión o enfermedad de la persona que acude a un centro donde cree que le va a atender un profesional cualificado y habilitado legalmente. También puede producirse un perjudicial retraso en su recuperación, al aplicar técnicas incorrectas o en momentos inadecuados.

Las movilizaciones, manipulaciones o ejercicios realizados sin la formación adecuada también pueden causar más dolor, lesiones musculares y de los ligamentos o daños nerviosos, al tiempo que una persona sin la formación necesaria puede no reconocer síntomas que correspondan a fracturas, infecciones, problemas neurológicos, tumores o enfermedades cardiovasculares.

SATSE ha resaltado que, en España, hay "excelentes profesionales de fisioterapia con una cualificación que es muy reconocida, valorada y demandada en el resto del mundo". Tras reconocer a los más de 71.000 fisioterapeutas del país, ha mandado un mensaje de apoyo para los profesionales de Ceuta, asegurando que seguirá trabajando en defensa de sus derechos e intereses.