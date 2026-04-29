SATSE denuncia que "la mayoría de CCAA" aún no tiene un plan de contratación para cubrir los meses de verano

Archivo - Las citas médicas compartidas pueden reducir sobrecarga asistencial y mejorar satisfacción del paciente. - ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado este miércoles que "la mayoría de las comunidades autónomas" aún no tiene un plan de contratación de profesionales para cubrir los meses de verano que "evite el cierre de miles de camas, una peor atención y el aumento de las listas de espera", con lo que "vuelven a incurrir en el grave error que cometen todos los años".

La organización sindical ha reclamado a las CCAA que den solución a la situación y, en concreto, ha demandado que ejecuten un plan de contratación a largo plazo, que no se ciña solo a los meses de verano, sino que contemple contratos de una duración mínima de seis meses, siendo "lo óptimo" poder llegar a finales de año para poder cubrir todos los permisos pendientes de los profesionales en lo que queda de 2026.

"Debemos acabar con las contrataciones 'de urgencia' por el verano y adoptar un modelo de gestión estructural de los recursos humanos que anticipe y solucione problemas que son conocidos y recurrentes todos los años. Es injustificable que desde las administraciones se mantenga el argumento de que cubren las plazas 'sobre la marcha' en función de las necesidades que van surgiendo", han apuntado desde SATSE.

El sindicato ha reclamado que todos los servicios de salud cubran la totalidad de vacantes que surgen en los meses de verano por vacaciones o situaciones de baja e incapacidad de parte de la plantilla, para no sobrecargar, "aún más", al personal que trabaja en esta época del año "y que ve cómo debe hacer frente, con la mitad de efectivos, a una presión asistencial que no disminuye y que, en muchos casos, aumenta".

A este respecto, ha advertido de que las previsiones del Gobierno y las comunidades apuntan a que España volverá a vivir un verano "récord" en cuanto a la afluencia de turistas, como resultado de la situación que atraviesan otros países por la guerra entre Estados Unidos e Irán. "Pero lo que no parecen prever ni tener en cuenta es que numerosas zonas de nuestro país se convertirán en un verdadero polvorín en materia sanitaria", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que la falta de planificación autonómica provoca la "movilidad forzosa" de muchos profesionales, que se ven abocados a dejar su hogar para irse a trabajar a cientos o miles de kilómetros si quieren estabilidad y unas condiciones dignas de trabajo.

El sindicato también ha insistido en que la falta de suficientes profesionales en verano lleva al aumento de las listas de espera que, como ha recordado según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, han vuelto a ofrecer "cifras muy graves y preocupantes", y que están "muy alejadas" de las conseguidas antes de la pandemia de Covid-19.