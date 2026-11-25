Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que la mayoría de los servicios de salud de las comunidades autónomas todavía no ha desarrollado protocolos específicos de actuación para las trabajadoras sanitarias víctimas de violencia de género o violencia sexual.

Por ello, y con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha subrayado que es necesaria la implantación generalizada de procedimientos en este sentido, ya que el objetivo es que los organismos "activen las medidas de protección de forma ágil y confidencial, garantizando así el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la actualidad".

"El panorama es muy desigual", y es que "en algunas comunidades autónomas existe un protocolo para las empleadas víctimas de violencia de género, pero está pensado para el conjunto de la Administración autonómica y no para las características propias del trabajo en el ámbito de la salud", ha continuado, para añadir que en otras "el plan de igualdad prevé crear este protocolo, pero la medida no se ha desarrollado".

Además, ha expuesto que también existen algunas en las que "no existe ninguna norma ni medida específica". "Son muy pocas las comunidades con un protocolo o procedimiento propio de su servicio de salud, y algunos se limitan a la movilidad o a determinados permisos, algo que ocurre pese a la especial exposición de las trabajadoras de la Sanidad", ha declarado.

En cualquier caso, SATSE ha recordado que en España existe un ordenamiento jurídico claro que garantiza medidas de protección integral y reconoce derechos, como la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica o el cambio de centro de trabajo. Así, las ausencias de las víctimas pueden considerarse justificadas, pueden reducir o adaptar su jornada o tienen derecho a trasladarse a otro puesto similar.

IDENTIFICAR SITUACIONES Y APLICAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

"Las Administraciones publicas competentes necesitan un procedimiento interno claro para identificar situaciones, gestionar solicitudes y aplicar las medidas de protección", ha continuado, al tiempo que ha declarado que "sin protocolo es imposible garantizar el derecho de forma efectiva". "Las víctimas no saben a dónde acudir ni qué apoyo pueden recibir, lo que genera desigualdades y una vulneración de su seguridad jurídica", ha sostenido.

En este marco, ha reclamado, además de que todos los servicios de salud cuenten con un protocolo negociado en mesa sectorial y publicado oficialmente, "que se facilite la acreditación de la condición de víctima sin necesidad de que haya denuncia ni sentencia condenatoria". En oportuno "que se reconozcan otras vías de acreditación, como órdenes de protección e informes del Ministerio Fiscal y/o servicios sociales, sanitarios u organismos especializados, garantizándose, en todo caso, la implementación de medidas de protección urgentes mientras se tramita la acreditación", ha explicado.

También, aboga por la existencia de "una persona de referencia en cada gerencia sanitaria, con formación específica, que se ponga en contacto con la trabajadora en un plazo no superior a 48 horas y le informe de todos sus derechos, la acompañe en todo el proceso y gestione los trámites pertinentes". La meta es "que se protejan los datos de la trabajadora, garantizándose un acceso restringido al mínimo de personas; que se desarrollen actividades informativas y formativas accesibles a toda la plantilla; y que se asegure el funcionamiento de una comisión de seguimiento, con participación sindical, que haga un balance de las situaciones registradas y las actuaciones realizadas por parte de la Administración", ha manifestado.

Con todo, y tras subrayar que "el sector sanitario concentra una población especialmente expuesta, ya que está altamente feminizado (en torno al 70%) y la violencia de género afecta principalmente a mujeres", ha insistido en que las características del trabajo, que engloban turnos prolongados y nocturnos, trabajo rotatorio, desplazamientos fuera del centro a domicilios, urgencias y transporte nocturno, entre otras, "conllevan una mayor exposición de las mujeres trabajadoras y más dificultades a la hora de protegerlas frente a un posible agresor".