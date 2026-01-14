SATSE denuncia la "saturación y colapso" de los hospitales por la "mala planificación" de las CCAA

Archivo - Enfermera, hospital, habitación. Gotero. Paciente. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha alertado este miércoles de la situación de "saturación y colapso" que enfrentan muchos hospitales españoles en estos primeros días de 2026, una situación que achacan a la "mala planificación" de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas y al "fracaso" de sus planes o actuaciones diseñados para la temporada de invierno.

Según ha constatado el sindicato en un análisis de los servicios de Urgencias y plantas de hospitales tras las fiestas navideñas, "las situaciones de saturación se suceden, las quejas de los pacientes se multiplican y las enfermeras no dan abasto", un contexto generado por la falta de recursos y profesionales que se repite "en cuanto hay una mayor afluencia de personas por gripe, Covid y otros virus respiratorios".

En esta ocasión, son profesionales de hospitales de Andalucía, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Ceuta los que han alertado en los últimos días al constatar que, en sus respectivos centros, las Urgencias y plantas están llenas, las habitaciones dobladas y el personal tiene que alargar su jornada o doblar turnos.

SATSE ha ofrecido como ejemplos de situaciones vividas en los últimos días los casos del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, que ha llegado a tener, en una jornada, a 67 pacientes pendientes de ingreso; el de Toledo, con 54 pacientes pendientes; o el del Hospital Puerto Real de Cádiz, en el que han llegado a registrarse más de 33 pacientes en espera de cama. El sindicato ha advertido de que es probable que este tipo de sucesos se repitan a lo largo de las próximas semanas.

Además, ha aseverado que este contexto genera un creciente malestar entre los pacientes que no entienden que deban esperar muchas horas en salas, pasillos o boxes de Urgencias que no reúnen las condiciones necesarias de espacio, silencio o intimidad, lo que crea un clima de crispación que, en ocasiones, "estalla" de forma injustificada en conductas agresivas u ofensivas contra los profesionales.

En este punto, la organización sindical ha recordado que los profesionales sanitarios intentan hacer su trabajo de la mejor manera posible a pesar de estar seriamente condicionados por un entorno laboral en el que no hay las plantillas necesarias, entre otros problemas.

Para finalizar, SATSE ha animado a los diferentes responsables públicos sanitarios a que "abandonen sus despachos y visiten los servicios de Urgencias" para que constaten que las situaciones como las que se están sufriendo estos días "no pueden ni deben repetirse en un futuro", por lo que es necesario que tomen medidas como el aumento de las plantillas enfermeras.