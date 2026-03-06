Infosalus.- SATSE denuncia la "vulneración permanente" del derecho a conciliar de enfermeras y fisioterapeutas

Archivo - Enfermera, hospital, habitación. Gotero. Paciente. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado este viernes la "vulneración permanente" que sufren enfermeras y fisioterapeutas de su derecho a conciliar el trabajo con su vida personal y familiar, a pesar de que está respaldado por la legislación laboral, lo que "dinamita" sus oportunidades de desarrollo profesional.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, SATSE ha querido visibilizar las barreras laborales a las que se enfrentan estos colectivos para conciliar. Entre ellas, el trabajo a turnos, nocturno y en fines de semana y festivos, los cambios de planificación a última hora, contratos precarios y falta de sustituciones.

Para la organización sindical, los "responsables" de esta situación son las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas, que "exprimen" a sus trabajadores sin importarles las repercusiones negativas que esto tenga en los profesionales y usuarios. Todo ello resulta en un sistema sanitario "viciado, ineficiente y perjudicial".

Con el objetivo de exponer la afectación que sufren los trabajadores, SATSE ha impulsado una campaña de información y sensibilización, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa'. "Defender la conciliación no es solo una reivindicación laboral, es una defensa de la sanidad pública y de la seguridad del paciente", ha destacado.

En este marco, ha realizado una encuesta a más de 11.400 enfermeras y fisioterapeutas que revela que los problemas para conciliar han repercutido en la salud física y mental de seis de cada 10 profesionales, y esta misma proporción se ha planteado incluso abandonar la profesión. Además, el 61,5 por ciento de encuestados cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral.

AVANCES EN EL ESTATUTO MARCO

El sindicato ha destacado que durante las negociaciones para la reforma del Estatuto Marco se ha hecho énfasis en la necesidad de poner fin a esta situación. Así, ha señalado que el texto acordado por el Ministerio de Sanidad y sindicatos del Ámbito de Negociación, entre los que se encuentra SATSE, incluye importantes mejoras en materia de jornada y conciliación.

Algunas son que los servicios de salud deberán negociar un Plan de Conciliación, el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo, la generalización de la jornada de 35 horas en todos los servicios de salud, la implantación de sistemas de programación del trabajo y planificación anual o la necesidad de conocer con antelación la cartelera de trabajo anual.

A estas se suman la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años, profesionales embarazadas y en riesgo durante la lactancia; el disfrute fraccionado de la excedencia por cuidado de familiares; la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno; y la implantación de un sistema de registro del tiempo de trabajo objetivo, fiable y accesible con el que se pueda verificar el cómputo de la jornada ordinaria diaria.

"La falta de conciliación es una clara consecuencia de la desigualdad que aún persiste entre mujeres y hombres, porque sucesivos estudios y encuestas indican que son las mujeres quienes, en mucha mayor proporción, reducen su jornada laboral, piden permisos y excedencias, o renuncian a oportunidades de promoción y formación. Por ello, desde SATSE seguiremos trabajando para acabar con esta discriminatoria y dañina realidad", ha finalizado.