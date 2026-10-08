SATSE exige medidas estructurales para reducir las listas de espera y pide evitar "trifulcas partidistas"

Archivo - Enfermera, hospital, habitación. Gotero. Paciente. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha exigido este jueves "medidas estructurales", "ambiciosas y financiadas" para reducir las listas de espera sanitaria, para lo que ha urgido al Ministerio de Sanidad y a las consejerías a trabajar por el "interés general", evitando "trifulcas partidistas" o "intereses electorales".

SATSE ha aseverado que el aplazamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que iba a abordar este viernes el Real Decreto por el que se regula el Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud, supone una "nueva oportunidad perdida".

En este sentido, ha enfatizado que los tiempos de espera que sufre cualquier persona en hospitales y centros de salud solo se reducirán hasta niveles aceptables si se llevan a cabo actuaciones que propicien una gestión más eficiente, coordinada y ágil de los recursos humanos y materiales necesarios.

La organización sindical ha propuesto que se generalicen en todos los servicios de salud medidas como la de tener un horario de 15.00 a 22.00 horas en consultas externas y Atención Primaria (AP); garantizar la disponibilidad de todas las camas que se pueden ocupar en los hospitales sin importar el momento estacional; y establecer las altas de ingresos hospitalarios en todas las unidades, todos los días de la semana y, al menos, de 9.00 a 22.00 horas.

También ha planteado extender la consulta de alta resolución para evitar las múltiples citas de un mismo usuario hasta completar la realización de un diagnóstico o una intervención; un control efectivo de las agendas y citas en consulta, y establecer un circuito diferenciado en consultas y quirófano con personal adicional y horario independiente.

TECNOLOGÍA PARA AGILIZAR LA ATENCIÓN

A su vez, ha instado a implementar un uso adecuado de la tecnología para agilizar la atención en remoto y la monitorización telemática, así como potenciar elementos tan eficaces como es la asistencia y hospitalización domiciliaria.

Además, ha subrayado la necesidad de impulsar protocolos de actuación conjunta entre Atención Primaria y Especializada en procesos asistenciales de elevada prevalencia, procesos de derivación y en aquellos que generan mayores demoras en consultas especializadas y/o pruebas diagnósticas o terapéuticas.

Dentro del trabajo para disminuir las listas de espera, SATSE ha destacado que las enfermeras y fisioterapeutas tienen que jugar un papel clave. Para ello, ha reclamado que se potencien sus competencias, implementando las figuras de las gestoras de casos de enfermería y fisioterapia para controlar y agilizar todo lo referente a demoras en las listas de espera en los distintos niveles asistenciales.

"Sin medidas ambiciosas y financiadas de manera adecuada nunca se podrá dar solución a una realidad como la actual, que conlleva más riesgos y complicaciones para la salud de cualquier persona al tener que esperar semanas y meses para ser visto en consulta por un especialista, ser sometido a una prueba diagnóstica o ser intervenido", ha concluido.