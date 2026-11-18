Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre que blinden la financiación futura de la Sanidad Pública con un aumento sostenido y suficiente de la inversión pública en la próxima legislatura, que debe ser también gradual y progresivo para llegar al menos hasta el 10 por ciento del PIB.

El objetivo que plantea es que las formaciones "lleguen a un Pacto de Estado" para garantizar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se beneficie del incremento en las partidas económicas destinadas al ámbito sanitario. Con ello se busca acabar "con los actuales problemas y deficiencias que perjudican tanto al paciente como al conjunto del personal sanitario", ha explicado.

En este sentido, SATSE ha señalado que los partidos han vuelto a presentar unos programas electorales en los que destacan la necesidad de mejorar el sistema sanitario, para lo que han elevado diferentes compromisos. No obstante, "la experiencia de ocasiones anteriores constata que, una vez en el Gobierno o en la oposición, no hay un interés político real por destinar la inversión necesaria para que la atención que se presta sea la adecuada o que no se retrase durante semanas y meses", lamenta.

Al respecto, ha destacado que según datos oficiales, la tendencia general en distintos Ejecutivos "ha sido la de ir disminuyendo el porcentaje del PIB destinado a la Sanidad, salvo cuando se produjo la crisis de salud pública motivada por la Covid-19". "Si seguimos torpedeando la línea de flotación de nuestro sistema sanitario, su hundimiento será lento pero irreversible", ha apuntado

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

"Esta infrafinanciación de la Sanidad Pública es menos comprensible cuando el crecimiento de la economía de nuestro país se ha mantenido imparable en los últimos años, con una evolución en positivo muy superior a los países de nuestro entorno", ha continuado, y es que considera que "existe un contexto global económico que ha permitido aumentar la inversión pública en Sanidad, pero no se ha hecho por una clara falta de voluntad política".

Por ello, ha insistido en la necesidad de un consenso político "que evite que vaivenes y contiendas políticas y partidistas impidan garantizar una financiación justa, equitativa y equilibrada con base en las necesidades presentes y futuras". Además, ha pedido que también se alcance un acuerdo con las comunidades autónomas sobre un nuevo modelo de financiación autonómica que posibilite el destino de fondos finalistas para mejorar la atención sanitaria en todas ellas.