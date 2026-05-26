SATSE pide que la nueva Ley de profesiones de Servicios Sociales impida que se "contraten trabajadores no cualificados"

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado alegaciones a la nueva Ley sobre profesiones de los Servicios Sociales, a través de las que ha reclamado "evitar que Administraciones públicas y empresas privadas primen el ahorro económico y contraten trabajadores no cualificados ni competentes en los centros y recursos sociosanitarios".

De esta manera, y por mediación del trámite obligatorio de Consulta Pública previa, ha pedido al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que esta norma "garantice contar, entre otros, con profesionales sanitarios cualificados para llevar a cabo una atención completa que asegure los cuidados y coordinación necesaria".

El objetivo de SATSE es que esta ley "no perpetúe la confusión, en muchas casos interesada, que aún existe entre las profesiones que trabajan en los centros y recursos de servicios sociales, así como en sus correspondientes competencias". Además, ha insistido en que "motivaciones como el ahorro económico no deben prevalecer nunca, sino la cualificación necesaria para ofrecer una atención segura y de calidad".

En este sentido, ha destacado su denuncia "desde hace años" en relación con "la proliferación de contrataciones 'de bajo coste' en los centros y recursos sociosanitarios, como residencias de mayores", la cual "perjudica la calidad de la atención que se presta a las personas e, incluso, puede conllevar riesgos para su salud". Por ello, ha incidido en la relevancia de que "se tengan en cuenta las competencias que, en cada caso, otorga la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)".

CONTRA EL ACUERDO SOBRE CALIDAD EN LOS CENTROS DEL SAAD

"El Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales, posibilita que las comunidades autónomas adopten una serie de medidas y actuaciones que pueden afectar negativamente a la atención prestada en los centros", ha expuesto, por otra parte.

Al respecto, ha indicado que existe "la posibilidad de que se aumente la ratio de residentes por profesional", así como de "que se permita que las funciones de coordinación sociosanitaria se lleven a cabo por personal con titulación básica, incluso no sanitaria, en los centros que tengan menos de 75 residentes".

En este sentido, ha señalado que este convenio también posibilita "que las funciones de coordinación y enlace con el sistema sanitario público, así como la supervisión de las pautas de cuidados, recaigan en personas trabajadoras que no son profesiones sanitarias reguladas, las cuales son las únicas que están habilitadas para participar en la gestión clínica y de casos".

SATSE, que ha apuntado que tampoco comparte "el hecho de que pueda ser cuidador cualquier persona sin formación, en virtud de una habilitación excepcional según una determinada experiencia", ha declarado que es "aún más grave" la posibilidad de "facilitar de forma provisional a personas sin formación y sin experiencia suficiente su habilitación excepcional simplemente realizando una declaración responsable sobre su aceptación a formarse en un futuro o acreditar su experiencia".

"La complejidad de la asistencia y características de la población atendida (vulnerable, dependiente y sometida a problemas de salud, envejecimiento y cronicidad) requiere que la coordinación entre lo social y lo sanitario sea realizada siempre por los perfiles sanitarios asistenciales adecuados y competentes", ha aseverado.